6 Tricks für Google, die ihr vielleicht noch nicht kennt

In der Suchmaschine sind mehrere Bonusfunktionen und Easter Eggs versteckt. Hier gibt es 6 nützliche Tricks.

"Googlen" (oder googeln) gilt mittlerweile als geflügeltes Wort für die Internetsuche an sich, doch die Suchmaschine kann noch viel mehr als reine Informationen auszuspucken. Einige Bonusfunktionen, "Easter Eggs" oder versteckte Tricks werden gar nicht beworben und sind dementsprechend unbekannt. Hier gibt es einige coole Tools im Überblick: 1. Würfeln/Münze werfen Braucht ihr dringend einen Würfel, habt aber keinen bei der Hand? Kein Problem. Einfach ins Suchfeld "roll a die" oder "Würfel würfeln" eintippen und schon erscheint direkt in der Suche ein Fenster, bei dem man mehrere Würfel auswählen und loswürfeln kann. Zur Auswahl stehen gängige Würfel mit 4, 6, 8, 10, 12 und 20 Seiten, die beliebig kombiniert werden können. Wer nur eine Entweder-oder-Entscheidung braucht, kann Google auch eine Münze werfen lassen. Dazu muss man einfach "Münze werfen" in die Suchleiste eingeben.

© Screenshot

➤ Mehr lesen: Keine reine Linkliste: Google-Suche wird sich deutlich verändern 2. Wasserwaage Wer überprüfen möchte, ob eine Oberfläche gerade ist, kann die in Google integrierte Wasserwaage nutzen. Diese funktioniert in jede Richtung, also sowohl waagrecht als auch senkrecht. Dabei wird sogar der Winkel angezeigt, wie stark etwas vom idealen Zustand abweicht. Wichtig ist, einen unterstützten Browser wie Chrome oder Opera zu verwenden. Außerdem funktioniert die Wasserwaage nur am Smartphone, da Laptops oder Desktopcomputer nicht über die nötigen Sensoren verfügen.

© Screenshot

3. Spiele spielen Um sich mit Games ein wenig die Zeit zu vertreiben, reicht die Google-Suchmaschine oft schon aus. Ob Minesweeper, Pac-Man, Solitaire, Snake oder Tic Tac Toe - einfach das gewünschte Spiel in die Suchleiste eingeben und schon kann man losdaddeln. Pac-Man und Snake spielen sich allerdings am Desktop oder Laptop mit Navigationstasten am besten, die anderen Spiele können getrost am Handy gezockt werden. Und auch offline kann noch gespielt werden, zumindest wenn man den Chrome-Browser nutzt. Tippt man dort auf den Dino im Offline-Bildschirm, kann man ihn über Kakteen springen lassen und versuchen, seinen Highscore verbessern. Wenn man online ist, kann man das Spiel auch starten, indem man in Chrome "chrome://dino" in die Adressleiste tippt.

© Screenshot

4. Meditieren Um dem Stress des Alltags einen kurzen Moment zu entkommen, bietet Google eine einminütige Atemübung an. Wer nach "Google Atemübung" sucht, sieht einen Kreis, der in regelmäßigen Abständen größer und kleiner wird. Wer zu diesem Rhythmus ein- und ausatmet, praktiziert sogenanntes achtsames Atmen. Das soll den Blutdruck senken und für Ruhe und Gelassenheit sorgen.

© Screenshot

5. Musizieren Die Google-Suche ist auch nützlich, wenn man ein Instrument spielt. Ein eingebautes Metronom (Suche: "Google Metronom") gibt den Takt vor, ein eingebautes Stimmgerät (Suche: "Google Tuner") hilft beim Stimmen der Instrumente. Für das Stimmgerät dem Browser aber die Erlaubnis zur Nutzung des Mikrofons gegeben werden.

© Screenshot

6. Internetgeschwindigkeit messen Gibt es wieder Probleme mit dem Internet? Direkt in der Google-Suche kann man auch die Internetgeschwindigkeit messen. Dafür sucht man nach "Speedtest" oder "Test der Internetgeschwindigkeit" und klickt auf "Speed-Test durchführen". Innerhalb weniger Sekunden hat man dann das Ergebnis parat. Aber Vorsicht: Wer einen Tarif mit limitierten Daten nutzt, sollte sich bewusst sein, dass dadurch ein Teil seines Datenvolumens aufgebraucht wird.

Speedtest von Google. © Screenshot