Google verspricht eine bessere Wettervorhersage

Das neue KI-Wettermodell von Google soll präzisere und effizientere Prognosen liefern und wird demnächst verfügbar sein.

Wetter-Apps gehören seit jeher zu den beliebtesten Anwendungen auf Smartphones. Die Zuverlässigkeit so mancher Wetter-App lässt oft aber ziemlich zu wünschen übrig. Dem will Google nun sein neuestes Prognosemodell entgegensetzen. Damit soll sich das Wetter wesentlich präziser vorhersagen lassen als zuvor.

Das neue KI-Wettermodell namens WeatherNext 2, soll sich auf alle Orte der Welt in stündlicher Auflösung anwenden lassen. Es wird nach und nach in Google-Produkte wie Suchmaschine, Gemini, Pixel Weather und Google Maps integriert.

