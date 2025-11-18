Google verspricht eine bessere Wettervorhersage
Wetter-Apps gehören seit jeher zu den beliebtesten Anwendungen auf Smartphones. Die Zuverlässigkeit so mancher Wetter-App lässt oft aber ziemlich zu wünschen übrig. Dem will Google nun sein neuestes Prognosemodell entgegensetzen. Damit soll sich das Wetter wesentlich präziser vorhersagen lassen als zuvor.
Das neue KI-Wettermodell namens WeatherNext 2, soll sich auf alle Orte der Welt in stündlicher Auflösung anwenden lassen. Es wird nach und nach in Google-Produkte wie Suchmaschine, Gemini, Pixel Weather und Google Maps integriert.
Vorhersagen mit KI
Mithilfe von Künstlicher Intelligenz werde ein neuer Ansatz ermöglicht, heißt es von Google. Dabei werden die verschiedenen Variablen herangezogen und nach bekannten Mustern in historischen Wetterdaten gesucht. Daraus wird dann die wahrscheinlichste Prognose errechnet.
Eine Wettervorhersage für einen bestimmten Standort für die nächsten 15 Tage lässt sich damit in weniger als einer Minute erstellen. Mit der herkömmlichen physikbasierten Methode würde eine solche Berechnung mehrere Stunden dauern.
