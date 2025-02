Neue Wetter-KI ist genauer und braucht 1.000 Mal weniger Strom

"Kommen wir zum Wetter. Die KI hat berechnet, dass es kommende Woche deutlich milder wird" - so in etwa könnte der Wetterbericht künftig lauten. Das Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW, bzw. ECMWF) hat am Dienstag sein eigenes KI-Modell zur Wetterprognose vorgestellt.

Das Artificial Intelligence Forecasting System (AIFS) sei um bis 20 Prozent präziser als rein physikbasierte Vorhersagen und benötigt pro Vorhersage ein Tausendstel des Strombedarfs von herkömmlichen Prognosen. Die KI-Vorhersage werden 4-mal pro Tag erstellt und stehen als Open Data zur Verfügung.

Natürlich werden die KI-Prognosen künftig nicht den Job von Meteorologinnen und Meteorologen übernehmen. Das KI-Modell wird bei der Vorhersage aber sehr wohl eine Rolle spielen.

