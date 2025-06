BYD will Europa mit seinen E-Autos fluten

"Ich habe kein Problem damit, zu sagen, dass ich nicht glaube, dass es jemals eine solche Produktoffensive in Europa gegeben hat wie die von BYD", wird Altavilla von Autocar zitiert. "Wir haben 6 Modelle in weniger als einem Jahr auf den Markt gebracht. Wir decken alle Segmente des europäischen Automarktes ab und der Dolphin Surf war das fehlende Stück im A/B-Segment", so der ehemalige COO bei Fiat Chrysler Automobiles.

Der chinesische Autohersteller BYD will mehr Modelle in kürzerer Zeit auf den europäischen Markt bringen, als je ein Autohersteller zuvor. Bei der Markteinführung des E-Autos Dolphin Surf in Großbritannien gab BYDs Sonderberater für Europa, Alfredo Altavilla, einen groben Einblick in den Plan.

Zusätzlich zu den neuen Modellen, die unter der Hauptmarke BYD verkauft werden, will das Unternehmen auch weniger bekannte Marken in Europa anbieten. Dazu gehören etwa Denza und Yangwang, die Premium-Marken des Unternehmens, die deutschen Luxus-Marken wie Porsche das Wasser abgraben sollen. "Wir werden nach der Sommerpause wieder zusammenkommen, um eine weitere wichtige Enthüllung zu machen, und bis zum Ende des Jahres wird es weitere geben", verrät Altavilla.

Angepasste Produktpalette für Europa

Der Dolphin Surf kam in Europa 18 Monate nach der chinesischen Markteinführung in den Handel. Grund dafür sollen auch Anpassungen an den europäischen Geschmack sein. Das Auto, das in seiner Basis-Ausführung bis Ende Juni noch 19.990 Euro kostet, ist in Europa etwas größer als in China und wurde mit einem stärkeren Motor und größerer Batterie ausgestattet.

"Das Management von BYD hat erkannt, dass man nur mit einer angepassten Produktpalette in Europa eine Rolle spielen kann, und das werden wir tun", sagt Altavilla. BYD will demnach zu einem der umsatzstärksten Autohersteller in Europa werden. "Ob es Nummer ein, einer der großen 3 oder der Top 5 ist, spielt keine Rolle", so Altavilla.

Tesla überholt

Bereits im April konnte BYD mehr Autos in Europa registrieren als Tesla. Laut Finanzdienstleister S&P Global soll sich der Absatz in Europa in diesem Jahr mit 186.000 verkauften Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Bis 2029 soll er sogar bei 400.000 Fahrzeugen liegen.