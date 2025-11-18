Ultradünne Folie macht Solarpaneele widerstandsfähiger

Das Material ist undurchlässig für Gase und beugt so Korrosion vor. In Smartphones könnte es für Platzeinsparungen sorgen.

Wenn z.B. ein Stück Käse oder eine Packung frischer Beeren länger halten soll, wird es im Handel oft in Folie eingeschweißt. Denn dann gelangt weniger Sauerstoff an die Lebensmittel und sie verderben nicht so schnell.

Auch andere Materialien reagieren – wenn auch weit langsamer – ebenfalls mit der Luft oder anderen Umwelteinflüssen. Mit der Zeit führt das zu Korrosionserscheinungen.

Ein Forschungsteam des MIT hat nun eine neuartige, ultradünne Folie entwickelt, die fast völlig undurchlässig für Gasmoleküle ist. Dieses 2DPA-1-Polymer genannte Material könnte Solarpaneele, Brücken oder Gleise widerstandsfähiger machen und auch für Lebensmittel- oder Medikamentenverpackungen genutzt werden. Die entsprechende Studie wurde vergangene Woche in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Undurchlässiger als alle anderen Polymere

Weil es nur 4 bis 65 Nanometer dick ist, wird es auch als 2D-Material bezeichnet. Zur Einordnung: Coronaviren haben einen Durchmesser von 60 bis 140 Nanometern.

➤ Mehr lesen: Durchbruch bei 2D-Material auf Silizium-Chips

Die Forscherinnen und Forscher haben ihre neuartige Folie mit Stickstoff, Helium, Argon, Sauerstoff, Methan und Schwefelhexafluorid getestet und stellten fest, dass es für diese Gase wesentlich undurchlässiger ist als sämtliche bekannten Polymere.

Keine Lücken zwischen den Polymer-Lagen

Klassische Polymere lassen Gase durch, weil sie aus einem Gewirr Spaghetti-artiger Moleküle bestehen, die lose miteinander verbunden sind, wie das MIT erklärt. Dadurch entstehen winzige Lücken zwischen den Strängen, durch die dann Gasmoleküle sickern können. Die wenigen Lagen des neuartigen Materials kleben dagegen so eng aneinander, dass sie quasi gasundurchlässig sind.