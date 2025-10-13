Zukunft der Speichermedien: Durchbruch bei 2D-Material auf Silizium-Chips

Die ATOM2CHIP-Technologie könnte die Zukunft von Speichermedien sein, denn sie sorgt für mehr Effizienz und höhere Leistung.

Einer Faustregel nach verdoppeln sich die Transistoren auf Mikrochips etwa alle 2 Jahre, und damit auch ihre Leistung. Doch nach gut 50 Jahren, in denen dieses „Moore’s Law“ zutraf, schwächeln die Verbesserungen in der Chip-Entwicklung seit einiger Zeit. Auf immer kleineren Chips bringt Silizium – das hunderte Mikrometer dick aufgetragen wird – nicht mehr die erhoffte Leistungssteigerung.

Eine große Hoffnung, Chips wieder erheblich zu verbessern, sind sogenannte zweidimensionale Materialien. Sie sind sind weniger als einen Nanometer dick bzw. können in wenigen Atomlagen aufgetragen werden. Sie verfügen über außerordentliche elektrische Eigenschaften.

Einem Forschungsteam der Fudan University in Shanghai gelang nun ein Durchbruch mit einem derartigen Material. Vergangene Woche stellten sie einen vollausgestatteten 2D-Flash-Chip in der Fachzeitschrift Nature vor. Diese Art von Komponente dient als Speicherbaustein und ist etwa in USB-Sticks enthalten.

Ein Schritt von der Forschung in die Anwendung

Die Forscherinnen und Forscher haben dabei einen ultraschnellen 2D-Flash-Speicher in einen ausgereiften, siliziumbasierten Halbleiter, genauer einen CMOS („complementary metal-oxide-semiconductor“) integriert. Dadurch liefern sie ein Modell, um die nächste Chip-Generation von der Forschung in die Anwendung zu bringen, so die Universität in einer Aussendung.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nannten ihre neue Technologie „ATOM2CHIP“. Der neuartige Chip erreicht im Betrieb bis zu 5 Megahertz und ist dabei laut Tom’s Hardware gleichzeitig weit sparsamer als heute geläufige Silizium-Chips. Der Energieverbrauch liegt bei 0,644 Picojoules pro Bit. Die 2D-Flash-Zellen zeichnen sich durch eine Betriebsgeschwindigkeit von 20 Nanosekunden aus.

Herstellung

Grundlage der Technologie sind herkömmliche CMOS aus der Massenproduktion mit einer Größe von 5 x 5 Millimetern. Diese wurden zunächst gereinigt und beschichtet und schließlich mit dem 2D-Material Molybdänsulfid überzogen. Dieses gilt als besonders flexibel.