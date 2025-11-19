Black Friday bei Dreame: Top 10 Deals für Smart-Home-Liebhaber:innen mit bis zu 900 € Rabatt
Zusammenfassung
Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.
- Dreame startet zum Black Friday 2025 mit Rabatten von bis zu 900 € auf smarte Saug-, Reinigungs- und Stylinggeräte.
- Top 10 Deals umfassen Saugroboter, Nass- & Trockensauger, Akku-Staubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte mit den niedrigsten Preisen des Jahres.
- Die Angebote sind zeitlich begrenzt auf Amazon, der offiziellen Dreame-Website und weiteren Händlern verfügbar.
Der Black Friday steht vor der Tür, und Dreame Technology, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Geräten, bereitet sich auf eines der spannendsten Shopping-Events des Jahres vor. Zum Start in die Weihnachtssaison bietet Dreame exklusive Rabatte von bis zu 900 € auf eine Auswahl seiner meistverkauften Produkte – mit den niedrigsten Preisen des Jahres.
Von hochmodernen Saugrobotern und vielseitigen Nass- & Trockensaugern bis hin zu leistungsstarken Akku-Staubsaugern und innovativen Rasenmähern: Diese Deals sind perfekt für alle, die ihr Smart Home an diesem Black Friday auf das nächste Level bringen möchten.
Der Saugroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist mit ProLeap™-einziehbaren Roboterbeinen ausgestattet, um Schwellen und unebenes Gelände bis zu 8 cm problemlos zu überwinden. Dank AquaRoll™-Technologie wird stets mit Frischwasser gereinigt, während Schmutzwasser separat gesammelt wird – für hygienische Sauberkeit ohne Wiederverunreinigung.
Die FluffRoll™-Technologie mit 1.000 U/min bewirkt eine tiefgehende Reinigung von Fugen und hartnäckigen Flecken. Die AutoSeal™-Teppichschutzfunktion ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Nass- und Trockenreinigung, und das ThermoHub™-System reinigt die Walze mit 100 °C heißem Wasser – automatisch und gründlich.
Originalpreis: 1.499 €
(13.11.–01.12.2025)
Originalpreis: 1.199 €
(20.11.–01.12.2025)
Der Saugroboter Dreame L40s Pro Ultra bietet 19.000 Pa Saugleistung und eine HyperStream™-Bürste für gründliche Reinigung. Dank EasyLeap™ überwindet er Hindernisse bis zu 40 mm, während die KI-gestützte Nachreinigung perfekte Ergebnisse ohne manuelle Nacharbeit garantiert.
Originalpreis: 899 €
(20.11.–01.12.2025)
Nass- & Trockensauger: Glänzende Böden in Rekordzeit
Der Nass- und Trockensauger Dreame H14 Pro überzeugt mit flachem 180°-Design für mühelose Reinigung unter Möbeln und 18.000 Pa Saugleistung. Der Liquid Separation Motor™ verhindert Rückfluss, während Dual Edge Cleaning und eine Bürste mit 520 U/min streifenfreie Ergebnisse ermöglichen. Die Bürste reinigt sich automatisch mit 60 °C heißem Wasser.
Zudem bietet das Gerät eine automatische Dosierung der Reinigungslösung und App-Steuerung für individuelle Einstellungen. Mit 40 Minuten Laufzeit und einem 800 ml Wassertank eignet er sich ideal für größere Flächen.
Originalpreis: 499 €
(13.11.–01.12.2025)
5. Wendig – auch unter Möbeln: Dreame H12 Pro FlexReach
Der Nass- und Trockensauger H12 Pro FlexReach lässt sich dank 180°-Flachdesign mühelos unter Möbeln einsetzen. Mit 18.000 Pa Saugleistung, TangleCut™-Technologie und schneller 90 °C-Trocknung in nur 5 Minuten sorgt er für eine makellose Reinigung in einem Durchgang.
Originalpreis: 399 €
(20.11.–01.12.2025)
Akku-Staubsauger: Maximale Reinigungskraft bis in jede Ecke
Der Akku-Staubsauger Dreame R20 kombiniert 190 AW Saugleistung mit intelligenter Stauberkennung und blauen Frontleuchten, die versteckten Schmutz sichtbar machen. Mit bis zu 90 Minuten Laufzeit und einer verhedderungsfreien Bürste reinigt er Teppiche und Hartböden gleichermaßen effektiv. Das mehrschichtige Filtersystem und die Ein-Knopf-Entleerung bewirken eine komfortable Handhabung.
Originalpreis: 432 €
(20.11.–01.12.2025)
Rasenmäher: Für den perfekten Garten
Der Mähroboter Dreame A2 nutzt OmniSense™ 2.0-Technologie mit KI-Vision und 3D-LiDAR für vollautomatisches, präzises Mähen. Das EdgeMaster™-System sorgt für saubere Rasenkanten, während intelligente Objekterkennung Hindernisse umgeht.
Über die App lassen sich Mähzonen und Zeitpläne individuell anpassen, und das Echtzeit-Gartenmonitoring erhöht die Sicherheit. Dank Dreame Link bleibt der A2 auch in Bereichen mit schwachem WLAN stets verbunden.
Originalpreis: 2.399 €
Größter Rabatt aller Zeiten: 2.499 €
(20.11.–01.12.2025)
8. Effiziente Rasenpflege mit intelligenter Navigation: Dreame A1 Pro
Der Mähroboter Dreame A1 Pro nutzt OmniSense-3D-Sensoren, um den Garten zu kartieren und bis zu 1.000 m² täglich zu mähen. Die 3D-Omnidirektionale Hinderniserkennung erkennt Objekte bis zu 40 Meter entfernt, während der Regensensor einen ununterbrochenen Betrieb ermöglicht. Steuerung und Einstellungen erfolgen bequem über die Dreamehome-App.
Originalpreis: 1.599 €
(20.11.–01.12.2025)
Haarpflege: Salonqualität für zu Hause
9. Einfaches Styling, professionelle Ergebnisse: Dreame AirStyle Pro
Der Dreame AirStyle Pro ist ein 7-in-1-Gerät zum Trocknen und Stylen und kombiniert Geschwindigkeit mit Präzision. Sieben magnetische Aufsätze ermöglichen Trocknen, Glätten, Volumengeben und Lockenstyling – für Salonqualität im eigenen Zuhause. Dank Jet AirFlow-Technologie, Hochgeschwindigkeitsmotor und präziser Temperaturkontrolle stylt der AirStyle Pro schnell und haarschonend. Ideal für alle, die sich mühelos langanhaltende Looks wünschen.
Originalpreis: 299 €
(13.11.–01.12.2025)
10. Schnell. Kompakt. Effektiv.: Dreame Glory Combo
Der Haartrockner Dreame Hair Glory trocknet das Haar in nur 2 Minuten mit einem 110.000 U/min-Motor und 70 m/s Luftstrom. Mit nur 350 g Gewicht ist er kompakt und ideal für unterwegs. Die fortschrittliche Ionen-Technologie schafft glattes Haar, während 4 Temperaturstufen und 2 Gebläsestufen individuelles Styling ermöglichen. Ein NTC-Sensor verteilt die Wärme gleichmäßig und schützt das Haar vor Schäden.
Originalpreis: 99 €
(13.11.–01.12.2025)
Weitere Dreame-Produkte im Angebot:
- Dreame Matrix10 Ultra – Originalpreis: 1.599 € | Sale-Preis:1.099 €
- Dreame L40 Ultra AE – Originalpreis: 699 € | Sale-Preis: 479 €
- Dreame L10s Ultra Gen 2 – Originalpreis: 415 € | Sale-Preis: 379 €
- Dreame L10s Ultra Gen 3 – Originalpreis: 599 € | Sale-Preis: 459 €
- Dreame H15 Pro – Originalpreis: 599 € | Sale-Preis: 399 €
- Dreame H15 Pro Heat – Originalpreis: 699 € | Sale-Preis: 499 €
- Dreame R20 – Originalpreis: 279 € | Sale-Preis: 199 €
- Dreame Pocket Pro – Originalpreis: 169 € | Sale-Preis: 139 €
Der Dreame Black Friday Pre-Sale ist ab sofort auf Amazon, der offiziellen Dreame-Website sowie bei Mediamarkt, OTTO und Expert verfügbar. Diese exklusiven Angebote gelten nur für kurze Zeit. Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie Ihr Zuhause mit Dreames innovativer Technologie auf ein neues Level – zu unschlagbaren Preisen!
Über Dreame Technology
Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.
Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst – allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: dreametech.com/