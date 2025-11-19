Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete; Staubsaugroboter

Der Staubsaugroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet während des Black Friday nur 999 € statt 1.499 €.

Black Friday bei Dreame: Top 10 Deals für Smart-Home-Liebhaber:innen mit bis zu 900 € Rabatt

Ob saubere Böden, gepflegter Rasen oder glänzendes Haar: Dreame erleichtert mit innovativer Technik den Alltag – und das jetzt mit kräftigen Black-Friday-Rabatten.

  • Dreame startet zum Black Friday 2025 mit Rabatten von bis zu 900 € auf smarte Saug-, Reinigungs- und Stylinggeräte.
  • Top 10 Deals umfassen Saugroboter, Nass- & Trockensauger, Akku-Staubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte mit den niedrigsten Preisen des Jahres.
  • Die Angebote sind zeitlich begrenzt auf Amazon, der offiziellen Dreame-Website und weiteren Händlern verfügbar.

Der Black Friday steht vor der Tür, und Dreame Technology, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Geräten, bereitet sich auf eines der spannendsten Shopping-Events des Jahres vor. Zum Start in die Weihnachtssaison bietet Dreame exklusive Rabatte von bis zu 900 € auf eine Auswahl seiner meistverkauften Produkte – mit den niedrigsten Preisen des Jahres

Von hochmodernen Saugrobotern und vielseitigen Nass- & Trockensaugern bis hin zu leistungsstarken Akku-Staubsaugern und innovativen Rasenmähern: Diese Deals sind perfekt für alle, die ihr Smart Home an diesem Black Friday auf das nächste Level bringen möchten.

Ein schwarzer Saugroboter

Der Saugroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet im Black-Friday-Sale nur 999 € statt 1.499 €.

1. Effizient, gründlich, innovativ: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Der Saugroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist mit ProLeap™-einziehbaren Roboterbeinen ausgestattet, um Schwellen und unebenes Gelände bis zu 8 cm problemlos zu überwinden. Dank AquaRoll™-Technologie wird stets mit Frischwasser gereinigt, während Schmutzwasser separat gesammelt wird – für hygienische Sauberkeit ohne Wiederverunreinigung. 

Die FluffRoll™-Technologie mit 1.000 U/min bewirkt eine tiefgehende Reinigung von Fugen und hartnäckigen Flecken. Die AutoSeal™-Teppichschutzfunktion ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Nass- und Trockenreinigung, und das ThermoHub™-System reinigt die Walze mit 100 °C heißem Wasser – automatisch und gründlich.

Originalpreis: 1.499 € 

Sale-Preis: 999 € 

(13.11.–01.12.2025)

Ein weißer Saugroboter von Dreame

Der Saugroboter Dreame X50 Ultra Complete kostet im Black-Friday-Sale nur 899 € statt 1.199 €.

2. Leistungsstarke, mühelose Reinigung: Dreame X50 Ultra Complete

Der Saugroboter Dreame X50 Ultra Complete kombiniert 6 cm Hindernisüberwindung mit einer ausfahrbaren Wischfunktion für Ecken und schwer zugängliche Bereiche. Die VersaLift-Navigation sorgt für gründliche Reinigung in engen Räumen, während die HyperStream™-Doppelbürste ein Verheddern verhindert. Zudem bietet das Modell automatische Lösungsmittel-Nachfüllung, AceClean™ DryBoard-Waschung und eine PowerDock™-Station für einfache Wartung.

Originalpreis: 1.199 € 

Top-Deal des Jahres: 849 € 

(20.11.–01.12.2025)

Ein schwarzer Saugroboter von Dreame

Der Saugroboter Dreame L40s Pro Ultra kostet im Black-Friday-Sale nur 599 € statt 899 €.

3. Der beste Mittelklasse-Saugroboter – KI-gesteuert für makellose Böden: Dreame L40s Pro Ultra

Der Saugroboter Dreame L40s Pro Ultra bietet 19.000 Pa Saugleistung und eine HyperStream™-Bürste für gründliche Reinigung. Dank EasyLeap™ überwindet er Hindernisse bis zu 40 mm, während die KI-gestützte Nachreinigung perfekte Ergebnisse ohne manuelle Nacharbeit garantiert.

Originalpreis: 899 € 

Sale-Preis: 599 € 

(20.11.–01.12.2025)

Nass- & Trockensauger: Glänzende Böden in Rekordzeit

Ein Staubsauger von Dreame

Der Nass- und Trockensauger Dreame H14 Pro kostet im Black-Friday-Sale nur 329 € statt 499 €.

4. Effizient. Intelligent. Sauber.: Dreame H14 Pro

Der Nass- und Trockensauger Dreame H14 Pro überzeugt mit flachem 180°-Design für mühelose Reinigung unter Möbeln und 18.000 Pa Saugleistung. Der Liquid Separation Motor™ verhindert Rückfluss, während Dual Edge Cleaning und eine Bürste mit 520 U/min streifenfreie Ergebnisse ermöglichen. Die Bürste reinigt sich automatisch mit 60 °C heißem Wasser. 

Zudem bietet das Gerät eine automatische Dosierung der Reinigungslösung und App-Steuerung für individuelle Einstellungen. Mit 40 Minuten Laufzeit und einem 800 ml Wassertank eignet er sich ideal für größere Flächen.

Originalpreis: 499 € 

Sale-Preis: 299 € 

(13.11.–01.12.2025)

Staubsauger von Dreame

Der Nass- und Trockensauger H12 Pro FlexReach kostet im Black-Friday-Sale nur 249 € statt 399 €.

5. Wendig – auch unter Möbeln: Dreame H12 Pro FlexReach

Der Nass- und Trockensauger H12 Pro FlexReach lässt sich dank 180°-Flachdesign mühelos unter Möbeln einsetzen. Mit 18.000 Pa Saugleistung, TangleCut™-Technologie und schneller 90 °C-Trocknung in nur 5 Minuten sorgt er für eine makellose Reinigung in einem Durchgang.

Originalpreis: 399 € 

Sale-Preis: 199 € 

(20.11.–01.12.2025)

Akku-Staubsauger: Maximale Reinigungskraft bis in jede Ecke

Staubsauger von Dreame

Der Akku-Staubsauger Dreame R20 kostet im Black-Friday-Sale nur 299 € statt 432 €.

6. Intelligent. Leistungsstark. Flexibel.: Dreame V20 Pro

Der Akku-Staubsauger Dreame R20 kombiniert 190 AW Saugleistung mit intelligenter Stauberkennung und blauen Frontleuchten, die versteckten Schmutz sichtbar machen. Mit bis zu 90 Minuten Laufzeit und einer verhedderungsfreien Bürste reinigt er Teppiche und Hartböden gleichermaßen effektiv. Das mehrschichtige Filtersystem und die Ein-Knopf-Entleerung bewirken eine komfortable Handhabung.

Originalpreis: 432 €

Sale-Preis: 299 € 

(20.11.–01.12.2025)

Rasenmäher: Für den perfekten Garten

Saugroboter A2 von Dreame

Der Mähroboter Dreame A2 erhält im Black-Friday-Sale den größten Rabatt aller Zeiten: Statt 2.399 € muss man nur 1.599 € für ihn bezahlen.

7. Präzise Rasenpflege - ganz ohne Aufwand: Dreame A2

Der Mähroboter Dreame A2 nutzt OmniSense™ 2.0-Technologie mit KI-Vision und 3D-LiDAR für vollautomatisches, präzises Mähen. Das EdgeMaster™-System sorgt für saubere Rasenkanten, während intelligente Objekterkennung Hindernisse umgeht

Über die App lassen sich Mähzonen und Zeitpläne individuell anpassen, und das Echtzeit-Gartenmonitoring erhöht die Sicherheit. Dank Dreame Link bleibt der A2 auch in Bereichen mit schwachem WLAN stets verbunden.

Originalpreis: 2.399 € 

Größter Rabatt aller Zeiten: 2.499 € 

(20.11.–01.12.2025)

Rasenmäher von Dreame

Der Mähroboter Dreame A1 Pro kostet im Black-Friday-Sale statt 1.599 € nur 949 €.

8. Effiziente Rasenpflege mit intelligenter Navigation: Dreame A1 Pro

Der Mähroboter Dreame A1 Pro nutzt OmniSense-3D-Sensoren, um den Garten zu kartieren und bis zu 1.000 m² täglich zu mähen. Die 3D-Omnidirektionale Hinderniserkennung erkennt Objekte bis zu 40 Meter entfernt, während der Regensensor einen ununterbrochenen Betrieb ermöglicht. Steuerung und Einstellungen erfolgen bequem über die Dreamehome-App.

Originalpreis: 1.599 € 

Sale-Preis: 949 € 

(20.11.–01.12.2025)

Haarpflege: Salonqualität für zu Hause

Haarstyling-Produkte von Dreame

Der Dreame AirStyle Pro kostet im Black-Friday-Sale nur 229 statt 299 €.

9. Einfaches Styling, professionelle Ergebnisse: Dreame AirStyle Pro

Der Dreame AirStyle Pro ist ein 7-in-1-Gerät zum Trocknen und Stylen und kombiniert Geschwindigkeit mit Präzision. Sieben magnetische Aufsätze ermöglichen Trocknen, Glätten, Volumengeben und Lockenstyling – für Salonqualität im eigenen Zuhause. Dank Jet AirFlow-Technologie, Hochgeschwindigkeitsmotor und präziser Temperaturkontrolle stylt der AirStyle Pro schnell und haarschonend. Ideal für alle, die sich mühelos langanhaltende Looks wünschen.

Originalpreis: 299 € 

Sale-Preis: 229 € 

(13.11.–01.12.2025)

Haarstyling-Produkte von Dreame, wie ein Föhn mit Aufsatz

Der Haartrockner Dreame Hair Glory kostet im Black-Friday-Sale nur 69 € statt 99 €.

10. Schnell. Kompakt. Effektiv.: Dreame Glory Combo

Der Haartrockner Dreame Hair Glory trocknet das Haar in nur 2 Minuten mit einem 110.000 U/min-Motor und 70 m/s Luftstrom. Mit nur 350 g Gewicht ist er kompakt und ideal für unterwegs. Die fortschrittliche Ionen-Technologie schafft glattes Haar, während 4 Temperaturstufen und 2 Gebläsestufen individuelles Styling ermöglichen. Ein NTC-Sensor verteilt die Wärme gleichmäßig und schützt das Haar vor Schäden.

Originalpreis: 99 € 

Sale-Preis: 69 € 

(13.11.–01.12.2025)

Weitere Dreame-Produkte im Angebot:

Der Dreame Black Friday Pre-Sale ist ab sofort auf Amazon, der offiziellen Dreame-Website sowie bei Mediamarkt, OTTO und Expert verfügbar. Diese exklusiven Angebote gelten nur für kurze Zeit. Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie Ihr Zuhause mit Dreames innovativer Technologie auf ein neues Level – zu unschlagbaren Preisen!

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst – allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: dreametech.com/

(Werbung, tink) | Stand: 20.11.2025, 0:00 Uhr

