Neues Material gewinnt Uran 1000-mal effizienter aus Meerwasser

Bisher musste man viel Aufwand betreiben, um den Rohstoff aus Meerwasser zu gewinnen.

70 Jahre - solange dürften die Uranvorkommen auf der Erde bei der aktuellen Verbrauchsrate noch halten. Für viele Länder ist die Atomkraft jedoch eine wichtige Energiequelle und Uran eine Voraussetzung, um diese nutzen zu können.

International bemüht man sich deshalb, für Nachschub des Materials zu sorgen. Mithilfe eines neuen Materials kann Uran aus Meerwasser effizienter gewonnen werden als bisher, heißt es von den Autoren einer kürzlich veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse wurden im Journal ACS Science veröffentlicht.

Uran-235 als Basis für Atomkraft

Bei Uran handelt es sich um einen natürlichen Rohstoff, der überall auf der Erde vorkommt und eine hohe Energiedichte aufweist. Uran-235 hingegen kommt in Uran vor und ist eines der wichtigsten Radionuklide.

Denn es gehört zu den wenigen natürlichen Nukliden, die eine selbsterhaltende Kernspaltungs-Kettenreaktion ermöglichen. Diese Eigenschaft macht es für die Nutzung in Kernkraftwerken oder Atomwaffen sehr begehrt. Um Uran-235 zu erhalten, werden für die sogenannte Anreicherung Zentrifugen verwendet.

