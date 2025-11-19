Gen Z ist bei Passwörtern so schlecht wie 80-Jährige

Der Gen Z wird oft nachgesagt, dass sie sich im digitalen Umfeld intuitiv auskennt. Das mag zwar teilweise zutreffen, bei der Erstellung von Passwörtern muss die Generation, wie alle anderen, aber noch dazulernen.

Das zeigt eine Untersuchung des Sicherheitsunternehmens NordPass. Demnach verwenden viele junge Menschen gleich schlechte Passwörter wie ältere Generationen. Das beliebteste Passwort weltweit lautet: “123456”.

Das am häufigsten genutzte Passwort

Der Umgang mit Passwörtern ist wohl eine der wichtigsten Kompetenzen in der digitalen Welt. Um aufzuzeigen, wie gut Menschen sich und ihre Geräte online schützen, veröffentlicht das Security-Unternehmen NordPass jedes Jahr eine Analyse der meistgenutzten Passwörter.

Auch wenn die meisten Menschen sicher vor dieser Passwortwahl gewarnt wurden, ist “12345” dieses Jahr eines der am häufigsten genutzten Passwörter. Dieses verwendet vor allem die Gen Z. Boomer, Millennials und GenX verwenden wiederum das um einen Hauch sicherere Passwort “123456”.

Welche Generationenunterschiede gibt es?

Laut der Analyse setzen ältere Generationen eher auf Namen in ihren Passwörtern. Die jüngeren Generationen, wie die Gen Z und die Gen Y, vermeiden diese hingegen eher.

Sie setzen stattdessen auf Kombinationen wie “skibidi” oder “1234567890”. Auch andere schwache Passwörter wie “qwertz123” oder “qwerty123” werden am häufigsten genutzt - auch in Österreich.

Die beliebtesten Passwörter in Österreich

Österreicherinnen und Österreicher nutzen am häufigsten das Wort “admin” als Passwort. Zusätzlich fanden die Sicherheitsexperten von Nordpass heraus, dass Menschen bei der Passwortvergabe von vertrauten Orten, Alltagsausdrücken oder Humor inspiriert wurden. Beispielsweise wurden die Passwörter “wien1020”, “Buchkirchen” oder “Ichbinda1” häufig in Österreich verwendet.

Im Unterschied zur Untersuchung des Vorjahres wurden jedoch mehr Sonderzeichen in Passwörtern verwendet. In der Liste mit den häufigsten Passwörtern finden sich dieses Jahr 32, die Sonderzeichen nutzen. Im vergangenen Jahr waren es nur 6. Das ist zwar ein Fortschritt, die Komplexität der Passwörter hält sich dennoch in Grenzen. Beispielsweise werden “P@ssw0rd” oder “Admin@123” häufig verwendet.

Passwörter und Sicherheit

„Im Großen und Ganzen zeigen die Daten, dass trotz aller Bemühungen im Bereich Cybersicherheitsaufklärung und digitaler Sensibilisierung in den letzten Jahren bislang nur minimale Fortschritte bei der Passwortsicherheit erzielt wurden”, sagt Karolis Arbaciauskas, Head of Product bei NordPass. Das sei problematisch, weil rund 80 Prozent aller Datenpannen auf schwache oder wiederverwendete Passwörter zurückgehen.

Um möglichst sichere Passwörter zu verwenden, sollten sie 20 Zeichen umfassen und aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen, die zufällig kombiniert wurden. Außerdem sollten Passwörter nicht mehrfach genutzt werden. Wie sicher die verwendeten Passwörter sind, sollte man regelmäßig überprüfen. Ein Passwort-Manager kann dabei helfen, möglichst sichere Passwörter zu verwenden. Auch eine Multi-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzlichen Schutz und wird empfohlen.