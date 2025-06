DigHum-Konferenz: "Wir befinden uns in einem Dauer-Ausnahmezustand"

Bei der „DigHum“-Konferenz diskutierten internationale Expertinnen und Experten über die Demokratie in Zeiten von Social Media und KI.

Für die „DigHum“-Konferenz im Wiener Museumsquartier versammelten sich von Montag bis Mittwoch vergangener Woche Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus der ganzen Welt sowie Interessierte zum Thema „Shaping our digital future“ („unsere digitale Zukunft gestalten“). Kernfrage des Programms war, wie in der digitalen Transformation unserer Gesellschaften die Demokratie gewahrt und der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden kann.

Utopie und Ernüchterung In den frühen Jahren des Web wurden große Hoffnungen in die neue Technologie gesetzt: Mehr Vernetzung zwischen den Menschen und freier Zugang zu Wissen, würde die Welt zu einem besseren Ort machen. „Rückblickend war das utopisch. Ja, durch die Vernetzung entstand ein großer Wert, aber der konzentriert sich ökonomisch auf einige wenige Unternehmen“, sagt Annabelle Gawer in einer Diskussionsrunde. Die Professorin für digitale Ökonomie der University of Surrey forscht seit mehr als 20 Jahren zu Plattformen und sieht diese als herrschende Organisationsform des digitalen Zeitalters. ➤ Mehr lesen: Experte: „Kinder wachsen bald mit KI-Freunden auf“ Denn die größten davon – Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft – hätten es mit ihren durchaus nützlichen Services geschafft, sich eng in den Alltag von Menschen weltweit zu weben. „Wir werden dadurch alle von unsichtbaren Regeln beeinflusst, die auf Software basieren“, meint Gawer. Diese Firmen seien heute teilweise mächtiger als so manche Nationalstaaten. Dauer-Ausnahmezustand „In europäischen Gesellschaften befinden wir uns in einem Dauer-Ausnahmezustand: Kriege, Klimawandel, wirtschaftliche Turbulenzen. In so einer Situation wird autoritäre und technokratische Herrschaft attraktiv“, analysiert Philipp Staab, Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin. Plattformunternehmen würden diese technokratisch-autoritären Sehnsüchte bedienen.

Michael Stampfer, Virgilio Almeida, Annabelle Gawer, Ben Snaith und Philipp Staab diskutierten über "Platforms as new institutions". © DigHum

Denn sie verlängerten die Gegenwart für die Menschen, die ihren Lebensstandard bedroht sehen und kein Interesse an Veränderung haben. Zusätzlich böten sie unpolitische Ablenkung und gleichzeitig hyper-politische Positionen. Als Konsequenz profitieren die Plattformunternehmen vom lähmenden Ausnahmezustand und können ihre Macht sichern oder ausbauen. Superintelligenz Unter den Vortragenden herrschte Einigkeit, dass der Macht der großen Tech-Konzerne Einhalt geboten werden muss. „Die heutige Tech-Industrie ist völlig unreguliert, das hat dazu geführt, dass sich alles unglaublich beschleunigt hat, vor allem bei KI“, erklärt Wendy Hall von der University of Southhampton. Die britische Informatik-Professorin ist neben Tim Berners-Lee, dem Begründer des World Wide Web, Direktorin des Web Science Trust, der zu dessen sozialen und technischen Aspekten forscht. Mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 wurde KI plötzlich zum bestimmenden Thema. ➤ Mehr lesen: ChatGPT-Modell sabotiert Versuch, es abzudrehen Die Erzählung einer möglichen Superintelligenz, die sich gegen die Menschheit wenden könnte, rief auch Staats- und Regierungschefs weltweit auf den Plan, erinnert sich Hall: „Wir sind in den Modus existentieller Bedrohung gewechselt, statt über die Regulierung dieser Technologien nachzudenken. Es gab eine Phase, in der die ‚tech-bros‘ direkten Zugang zu Regierungen hatten.“ Die Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz für Medizin und Forschung böten, seien fantastisch, doch ohne Kontrolle berge die Technologie enorme Gefahren. Regulierung Wie man Digitalkonzerne zugunsten von Demokratie und Menschenrechten reguliert, ist keine einfache Frage, wie die Diskussionen auf der „DigHum“ zeigen. Hall spricht sich für eine Lösung auf internationaler Ebene aus: „Es ist wie beim Klimawandel, man braucht auf oberstem Level Vereinbarungen, die dann in nationales Recht umgesetzt werden.“ Christiane Wendehorst, Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien, stellt klar, dass Gesetzgebung von technologischer Entwicklung überholt werden könne, so geschehen beim AI Act der EU. „Gesetze müssen smart, schlank, flexibel und technologie-neutral sein. Es ist schwierig, sie so zu entwerfen, dass sie ihr Ziel ohne Kollateralschaden genau treffen.“ Sie spricht sich daher dafür aus, erst einmal bestehende Gesetze, etwa aus dem Vertrags- und Wettbewerbsrecht, zur Anwendung zu bringen. Auch der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems fordert bessere Durchsetzung: „Wenn ich ohne Ticket U-Bahn fahre und erwischt werde, muss ich 100 Euro Strafe zahlen. Meta nimmt einfach Daten von Nutzerinnen und Nutzern und nichts passiert!“

Die DigHum-Konferenz versammelte Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen aus der ganzen Welt. © DigHum