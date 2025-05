Experte: „Kinder wachsen bald mit KI-Freunden auf“

Seit vielen Jahren forscht der israelisch-amerikanische Informatiker Moshe Y. Vardi zu Künstlicher Intelligenz (KI). Als Techniker sieht er es als seine moralische Verantwortung, sich auch Gedanken über die gesellschaftlichen Folgen seiner Arbeit zu machen und uns vor Gefahren zu warnen.

futurezone: Herr Vardi, Sie sind ein international gefragter KI-Experte. Sprechen Sie regelmäßig mit ChatGPT oder ähnlichen Chatbots?

Moshe Vardi: Nein. Ich versuche, sie so weit wie möglich zu vermeiden. Denn man gewöhnt sich daran und es wird zu einer Krücke. Aber gleichzeitig fahre auch ich mit dem Auto zum Supermarkt und gehe nicht zu Fuß. Wir Menschen mögen es nämlich nicht, uns zusätzliche Arbeit zu machen. Ich habe Angst, dass wir wegen dieser Krücke aufhören, genug selbst zu denken. Noch mehr Sorgen mache ich mir aber, dass die Kinder damit aufhören. Denn warum sollte ich hart arbeiten, wenn ich einfach jemanden bitten kann, mir eine Antwort zu geben?

Worüber werden Sie bei der Digital Humanism Conference in Wien sprechen und was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen?

Die Financial Times fragte bereits vor einigen Jahren, ob das gruseligste englische Wort Donald Trump oder Künstliche Intelligenz ist. KI bringt enorme Veränderungen mit sich, die wir uns nur annähernd vorstellen können. Was die Entwicklung antreibt, sind Hunderte von Milliarden Dollar, die in KI gesteckt werden. Was soll das bringen? Viele Dinge, die jetzt verlangsamt sind, sollen dadurch schneller werden. Wenn Menschen zu teuer sind, ersetzen wir sie durch Maschinen. Es geht dabei nur um Effizienz.

Während der Pandemie habe ich mich gefragt, warum wir nicht darauf vorbereitet waren. Denn es gab eigentlich viele Warnungen: Die Welt wird immer globaler, wir reisen und verbreiten Dinge. Deswegen gibt es immer mehr Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen können. Wir waren darauf nicht vorbereitet, weil die Vorbereitung Geld kostet und der Ernstfall vielleicht nie eintritt. Der Preis dafür war der Verlust der Widerstandsfähigkeit. Das Risiko ist, dass unsere Effizienz-Besessenheit der Demokratie schadet.

➤ Mehr lesen: Danah Boyd: "Soziale Medien sind kein Ort mehr für echte Kontakte"

Wie meinen Sie das? Warum schadet das Streben nach Effizienz der Demokratie?

Ein Beispiel: Ich bin mir sicher, dass sich Menschen in Europa fragen, warum jemand für Trump stimmen würde. Er hat die letzte Wahl sehr deutlich gewonnen. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass Technologie in den USA nur einem Teil der Menschen nutzte. Gut Ausgebildete macht sie produktiver: Wir können jetzt etwa aus der Ferne arbeiten. Menschen aus der Arbeiterklasse hat sie aber geschadet. Denn früher war die Industrie in den USA ein guter Arbeitgeber. Mit einem High-School-Abschluss konnte man bei solchen Jobs ein gutes Mittelklasse-Einkommen verdienen. Dann wurde die Produktion stark automatisiert und viele Millionen dieser Jobs gingen verloren. Diese Menschen sagen: Für uns hat die Demokratie nicht funktioniert. Sie wurden ignoriert und sind auf der Strecke geblieben. Die große Kluft in den Vereinigten Staaten, die in den letzten 40 Jahren entstanden ist, klafft also zwischen Gutgebildeten und der Arbeiterklasse. Deswegen sind wir jetzt dabei, die Demokratie zu verlieren.