Doomscrolling: So entkommt man der negativen Bilder-Flut im Netz

Zwar kann es in einer solchen Situation wichtig sein, gut informiert zu sein, etwa wenn man selbst in einem betroffenen Gebiet lebt. Andererseits kann ein Übermaß an negativen oder bedrückenden Bildern und Nachrichten auch schädlich für das psychische Wohlbefinden sein. Für das stundenlange Konsumieren negativer Inhalte im Internet gibt es sogar einen Begriff – „ Doomscrolling “. Übersetzt bedeutet das „Untergangs-Scrolling“.

Auf vielen Plattformen können Nutzerinnen und Nutzer, die merken, dass sie in einer Negativ-Spirale gefangen sind, auch den Algorithmus zurücksetzen . „Das kann auch helfen, wenn man in ein Thema hineintappt“, erklärt Buchegger. Generell gibt es nämlich die Möglichkeit, den Algorithmus ein Stück weit zu beeinflussen.

Wer nicht persönlich unmittelbar von der Krise betroffen ist und merkt, dass er oder sie in eine Negativ-Spirale gerät, sollte laut der Expertin bewusste Pausen von Nachrichten und Social Media einlegen. „Dann sollte man andere Inhalte konsumieren, weil man sonst oft in einen Panikzustand geraten kann“, so Buchegger.

Nimmt Doomscrolling überhand, kann das Stress, Ängste und sogar depressive Verstimmungen auslösen, wie mehrere Studien zeigen. Eine Studie aus dem August , für die 800 Studierende in den USA und im Iran befragt wurden, kam zu dem Schluss, dass man dadurch sogar eine Art „Stellvertreter-Trauma“ entwickeln kann. Das bedeutet, dass Menschen, die ständig und intensiv negative Inhalte konsumieren, im schlimmsten Fall ähnliche Symptome entwickeln können wie tatsächliche Opfer traumatischer Erfahrungen. Es kann aber auch dazu führen, dass eine Situation noch schlimmer erscheint, als sie tatsächlich ist. „Doomscrolling kann bewirken, dass man in eine Paniksituation gerät, aus der man selbst nur schwer herauskommt“, erklärt die Medienpädagogin Barbara Buchegger .

Auf TikTok kann man beispielsweise den Algorithmus zurücksetzen oder bestimmte Inhalte herausfiltern (etwa „Gewitter“, „Hochwasser“ oder „Überschwemmung“). Das geht unter Profil > Menü > „Einstellungen und Datenschutz“ > „Inhaltspräferenzen“ > „Für dich“ > „Weiter“ > „Aktualisieren“.

Auf Facebook oder Instagram kann man den Algorithmus bewusst manipulieren, indem man gezielt andere Inhalte sucht oder liked. Auf Instagram kann man auch Inhalte bewusst ausblenden, indem man bei einem Beitrag im Feed rechts oben auf die 3 Punkte klickt und dann „Kein Interesse“ auswählt. Dann wird der Beitrag verborgen und man kann Instagram mitteilen, warum. Man kann zum Beispiel wählen: „Mir war der Beitrag unangenehm.“

Es kann auch sinnvoll sein, Push-Nachrichten abzuschalten. Das sind Eilnachrichten, die direkt auf dem Bildschirm erscheinen. Auch das bewusste Entfolgen einzelner Seiten kann ratsam sein.

Digitale Nächstenliebe

In einer Krise sollte man – wie auch sonst – nicht nur an sich selbst, sondern auch an seine Mitmenschen denken. Das gilt auch für Social Media. Nutzer sollten daher gut überlegen, welche Aufnahmen sie mit anderen teilen und warum sie das tun. Nicht jede drastische Aufnahme muss man den Freunden im eigenen Feed zeigen.

„Viele Leute interessiert es, wie der Donaukanal in Wien aussieht. Andererseits trägt es zur Emotionalisierung bei und fördert Panik. Auch wenn die Bilder beeindruckend sind und die U-Bahn nicht mehr fährt – die Stadt wird nicht überschwemmt. Man muss hier abwägen und daran denken, wer einem folgt. Sind es Menschen, die dann in Panik geraten?“, meint Buchegger. Pauschal lasse sich diese Frage nicht beantworten. „Ganz allgemein sollte man sich bei der Nutzung von Social Media Ziele setzen: Was will man dadurch erreichen oder wissen?“

Besondere Vorsicht sollten Eltern von Kindern in Krisensituationen walten lassen: Sie sollten erklären, warum sie besorgt sind und wie die Familie betroffen ist. Andernfalls könnten die Kinder verunsichert werden und die Katastrophe auf sich selbst beziehen.

Eine generelle Social-Media-Abstinenz in Krisenzeiten hält Buchegger nicht für sinnvoll: „Wir wollen ja wissen, was passiert. Es ist eine natürliche Eigenschaft des Menschen, dass er wissen will, was vor sich geht. Wenn die Katastrophe aber keinen direkten persönlichen Bezug hat, sollte man Pausen einlegen, bis man sich wieder sicher fühlt. Im Panikmodus verliert man nämlich die Fähigkeit, mit kühlem Kopf Einschätzungen zu treffen“, meint sie.