Danah Boyd: "Soziale Medien sind kein Ort mehr für echte Kontakte"

Mit Gesetzen und Regulierungen versucht die Politik neue Technologien so zu gestalten, dass sie sicher ist und zu unserem Wohl beitragen. Während man Diskussionen über die Sicherheit von Atomenergie bereits seit geraumer Zeit führt, ist in jüngster Zeit das Thema KI-Sicherheit sehr weit oben auf der Agenda der Politik.

Wie man solche Gesetze macht, darüber ist man sich nicht immer einig. Am 10. und 11. Februar findet in Paris der dritte „Gipfel zur künstlichen Intelligenz“ statt. Dort sollen Politiker und Experten aus aller Welt erneut über Risiken und Chancen der Technologie diskutieren und über Gesetze beraten. Das Ziel ist es, KI so zu gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dient.

Auch die US-Expertin Danah Boyd sprach in Wien bei einem Vortrag über KI und die richtigen Rahmenbedingungen dafür. „Derzeit wird viel von KI-Sicherheit gesprochen und ein bestimmtes Bild vermittelt: Oh mein Gott, die Roboter kommen und werden alles übernehmen. Wenn wir das so deterministisch sehen, verpassen wir aber eine Chance“, meint Boyd. Ihrer Ansicht nach würden Politiker zu oft versuchen, Probleme bereits vor ihrer Entstehung lösen zu wollen.

Als Negativbeispiel nennt sie die Datenschutzgrundverordnung der EU. „Sie hatte viele unbeabsichtigte Folgen. Zugleich ist es ist nicht gelungen, die Macht der großen Technologieunternehmen einzudämmen“, meint Boyd. Stattdessen hätte es deren Konkurrenz ausgeschalten.