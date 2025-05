3 billige China-Tracker für Android Find My im Test

Günstige Tracker für Googles Android-Netzwerk gibt es bereits um rund 10 Euro pro Stück.

3 Tracker von AliExpress und Amazon im Test.

Ich habe die leidige Angewohnheit, ständig Dinge wie meinen Schlüssel oder die Geldbörse zu suchen. Und auch, wenn ich (bis jetzt) nur sehr selten etwas verloren habe, plagt mich recht oft die Paranoia, wo denn diese durchaus wichtigen Dinge gerade sind. Darum gab es eine Sache, die mir im Android-Universum lange stark abgegangen ist: Eine richtige Alternative zu Apples AirTags, die das gesamte Netzwerk an Milliarden Android-Phones nutzt, um die Tracker zu orten. ➤ Mehr lesen: AirTag und Android-Tag in einem: Chipolo Pop im Test Seit rund einem Jahr gibt es ein solches Netzwerk von Google. Tracker stellt Google allerdings (noch) nicht her. Darum muss man hier auf Drittanbieter ausweichen. Während die ersten Android-Tracker von Motorola oder Chipolo mit Preisen von über 30 Euro noch relativ teuer waren, gibt es mittlerweile immer mehr chinesische Hersteller, die den Preiskampf eröffnet haben. Vor allem auf AliExpress und zum Teil auch schon auf Amazon findet man entsprechende Geräte. Vorsicht beim Kauf Beim Kauf heißt es aufpassen. So gibt es auch Tracker, die zwar theoretisch mit Android kompatibel sind, aber eben nicht mit Googles Netzwerk. Diese Tracker lassen sich dann nur über eine eigene App orten und in der Regel auch nur dann, wenn man sich in Bluetooth-Reichweite befindet. Wenn man Googles Find-My-App und das dazugehörige Netzwerk aus Milliarden Geräten nutzen möchte, muss man auf dieses Symbol achten: ➤ Mehr lesen: Androids richtige AirTag-Alternative ist da: Chipolo-Tracker im Test

© Google

Ist dieses Symbol vorhanden, kann man die Tracker direkt in Googles Find-My-App integrieren und von dort aus ihren Standort sehen. Sobald man mit ihnen verbunden ist, sieht man anhand der Stärke des Bluetooth-Signals, wie nah sie sind. Ich habe 3 China-Tracker von No-Name-Herstellern gekauft und getestet. Es kann dabei durchaus sein, dass genau diese Modelle unter mehreren verschiedenen Marken bzw. Bezeichnungen verkauft werden. Ich habe die 3 Geräte unter den folgenden 3 Namen gekauft: Mini Tracker Bluetooth von AliExpress um knapp 13 Euro

Smart Tag for Android von AliExpress (scheint in der FindMy-App als “ LocaTag ” auf) um 10 Euro

” auf) um 10 Euro MiLi MiTag von Amazon um kapp 40 Euro für 4 Stück Vorteile der China-Tracker Wenig überraschend sind die China-Tracker deutlich günstiger als die von Markenherstellern. Um die 10 Euro pro Stück muss man in etwa kalkulieren. Kauft man gleich ein Paket mit mehreren Tags und findet ein gutes Angebot, kann man die Geräte aber auch schon ab etwa 7 Euro bekommen. Der Preis ist also definitiv als Vorteil zu verbuchen. Immerhin sind alle Tracker bei mir heil angekommen. Und dabei bemerkte ich auch eine weitere positive Überraschung: Allen Trackern ist ein Exemplar der notwendigen CR2032-Knopfzelle beigelegt. Mit der notwendigen Batterie griffbereit, kann ich die Tracker auch sofort einrichten. Probleme macht dabei keines der Geräte. Sobald man die Batterie einlegt und den Knopf des Trackers drückt, schlägt mir mein Android-Handy in der Nähe sofort vor, ihn zum Find-My-Netzwerk hinzuzufügen. Insgesamt dauert das Pairing eines Trackers in der Regel weniger als 1 Minute. Einmal verbunden, sind die Tracker gleichermaßen in der App aufzufinden, wie teurere Exemplare. Auch das Orten der Tracker funktioniert zuverlässig. Ein Vorteil der China-Tracker ist, dass es sie in sehr vielen verschiedenen Formen gibt. Vom rundlichen Schlüsselanhänger mit entsprechender Öse bis hin zu einer ziemlich eklatanten Kopie von Samsungs Galaxy Tag. Einer der von mir getesteten Tracker hat ziemlich exakt die Abmessungen eines Apple AirTags. Das eröffnet die Möglichkeit, zahlreiches Zubehör dafür nutzen zu können, das eigentlich für das Apple-Produkt entworfen wurde. ➤ Mehr lesen: Günstige AirTag-Alternative für Android aus China: MiLi MiTag im Test Nachteile Bestellt man direkt aus China, kommt hier aber auch gleich ein Nachteil zum Tragen. Üblicherweise dauert der Versand mehr als ein paar Tage, eher um die 2 Wochen. Zudem kann es passieren, dass man bei der Bestellung Einfuhrumsatzsteuer gesondert bezahlen muss. Bei Bestellungen via Amazon oder AliExpress wird die allerdings in der Regel direkt beim Kauf abgerechnet. Auch wenn sich die China-Tracker problemlos orten lassen, haben sie alle den gleichen kleinen “Bug”. Wenn man in der Google Find-My-App die Option “Klingeln lassen” auswählt, sollten sie eigentlich 30 Sekunden lang piepsen. Das schafft aus irgendeinem Grund keiner der China-Tracker. So muss man den Menüpunkt in der App oft ein zweites Mal auswählen, damit die Tracker tatsächlich zu Piepsen beginnen. Und wenn sie es dann tun, hören sie alle nach 7 bis 10 Sekunden auf. Apropos Piepsen. Während die von mir getesteten Chipolo-Tags akustisch sehr laut auf sich aufmerksam machen, kann man das nicht von allen 3 getesteten China-Trackern behaupten. Der “MiniTracker” und der MiLi-Tag piepsen eher leise. In lauten Umgebungen wird man sich schwertun, sie rein akustisch zu orten. Einzig der SmartTag oder LocaTag piepst einigermaßen laut. Zwar auch nicht so laut, wie die Chipolos, aber dennoch durchaus kraftvoll.

© Thomas Prenner

Ein weiterer Nachteil an den Budget-Trackern: Sie können lediglich per Bluetooth geortet werden. Ultra-Breitband ist in keinem der Tracker vorhanden. Es kann aber sein, dass künftige China-Tracker auch mit UWB kommen. Das Google-Netzwerk unterstützt das Feature seit kurzem, allerdings ausschließlich mit den relativ teuren Moto Tags, die über UWB verfügen. Kurios: Auf der Verpackung von 2 der Tracker findet man trotzdem den Hinweis, dass UWB "nicht in allen Regionen” verfügbar sei. Streng genommen ist das korrekt, es ist halt in keiner Region verfügbar, weil schlichtweg der UWB-Adapter fehlt. Eine Companion-App, wie man sie von den neuen Chipolos oder den Moto Tags kennt, wird zumindest bei den von mir getesteten China-Trackern nirgends angeboten. Auch das ist ein Nachteil, weil man über diese Zusatzfunktionen integrieren könnte. Wie etwa eine Benachrichtigung, wenn man den Tracker irgendwo liegenlässt bzw. die Verbindung zu ihm abreißt. Denkbar ist hier allerdings auch noch, dass Google dieses Feature nativ in seine Finden-App integriert.

Pro und Contra Toggle Infobox Pro Günstig

Verschiedenste Größen und Formen Contra Piepsen oft leise

Keine Companion-App

Kein UWB