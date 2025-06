Wecker, Wetter, Witze: So hilft euch der Google Assistant beim Aufwachen

Die Ablauf-Funktion erleichtert durch Wetteransage und Radio das Aufstehen. Doch die App hat viele Bugs.

Menschen, die morgens ihre Augen aufschlagen und sofort gut gelaunt aufstehen, dann womöglich motiviert Yoga machen und gemütlich frühstücken, kann ich überhaupt nicht verstehen. Denn als Nachteule bleibe ich immer so lange mit geschlossenen Augen liegen, bis es zeitlich knapp wird, und stolpere dann hastig aus dem Bett. Seit Kurzem habe ich den Wecker meines Smartphones mit einem Google-Assistant-Ablauf verknüpft, der mir tatsächlich beim Aufwachen hilft. Im Test wurde allerdings offensichtlich, an wie vielen Stellen diese App noch nicht ausgereift ist. Google Assistant in der Android-Wecker-App Google Assistant lässt sich durch verschiedene Auslöser starten, z. B. per Sprachbefehl, einer bestimmten Uhrzeit, zu Sonnenaufgang oder wenn man einen Wecker ausschaltet. Letzteres habe ich mir zu Nutze gemacht.

Der Google-Assistant-Ablauf im Android-Wecker. © Screenshot

Dafür habe ich in der Standard-Wecker-App einen Wecker erstellt und darin einen sogenannten Google-Assistant-Ablauf eingerichtet. Er besteht derzeit aus 2 sogenannten Aktionen: Wetterbericht (im Menü unter „Informationen und Erinnerungen abrufen“) und Radio wiedergeben (unter „Medien wiedergeben und steuern“).

Ein einfacher Google-Assistant-Ablauf mit 2 Aktionen. © Screenshot

Wetter und Radio Sobald ich um kurz vor 7 Uhr den klingelnden Wecker ausschalte, wünscht mir die Google-Assistant-Stimme einen guten Morgen. Danach sagt sie die aktuelle Temperatur am Standort an und gibt außerdem eine Vorhersage für den übrigen Tag – praktisch, um mir zu überlegen, was ich anziehen soll. ➤ Mehr lesen: 5 Wecker-Apps, die besser sind, als dein Standard-Wecker Google Assistant ersetzt bzw. erweitert mir zudem den alten Radiowecker am Nachtkästchen: Über Tune In (leider scheint keine andere Radio-App kompatibel zu sein) höre ich die morgendlichen News zur vollen Stunde. Über UKW war ich auf die lokalen Sender beschränkt, dank App höre ich aber immer wieder auch ausländische Nachrichten, z. B. vom Deutschlandfunk. Probleme mit Tune In Leider funktioniert die Auswahl der Radiosender nicht immer fehlerfrei. Man muss den Namen des gewünschten Senders beim Einrichten des Google-Assistent-Ablaufs in ein Freitext-Feld eintippen, und bekommt danach keine Bestätigung, ob man diesen tatsächlich zu hören bekommt.

Über ein Textfeld einen Radiosender auszuwählen klappt eher schlecht. © Screenshot

Mein Versuch, die Morgennachrichten der BBC abzuspielen, mündete verlässlich darin, dass ich einen NPR-Sender von der US-Westküste zu hören bekam. Statt France Culture zu hören, bekam ich eine Aufforderung, Apple Music zu installieren, bei Rai Radio 1 wurde mysteriöser Weise zunächst ein deutschsprachiger Clip abgespielt, bevor der Sender startete. Workaround für News Ein Workaround, der allerdings nicht live funktioniert und auf wenige deutschsprachige Angebote begrenzt ist, ist die Funktion Nachrichten wiedergeben. Sie findet sich ebenfalls unter dem Menüpunkt „Medien wiedergeben und steuern“. Hier kann man aus einer Liste von Nachrichtenpodcasts – darunter „Tagesschau in 100 Sekunden“, „FM4 Nachrichten“, oder „Deutsche Welle: Langsam gesprochene Nachrichten“ – auswählen. Abgespielt wird dann jeweils die neueste Ausgabe der entsprechenden Sendung. Eigene Playlisten Wer lieber mit der Gute-Laune-Playlist aufwacht, kann auch das mit einer Google-Assistant-Aktion automatisieren. In den Einstellungen von Google Assistant muss man dafür zunächst einen Standard-Musikdienst auswählen. Möglich sind hier Amazon Music, Apple Music, YouTube Music und Spotify. In den Ablauf-Einstellungen im Wecker kann man abermals in einem Freifeld eingeben, welche Musik man nach Ausschalten des Alarms hören will. Das geht über Künstlernamen, Musiktitel, Genre oder Playlists. Es gibt eine zusätzliche Option „Andere Musikdienste“ für eine beliebige Musik-App. Doch auch darüber gelingt es mir leider nicht, auf dem Smartphone gespeicherte Musik über meine Standard-Musik-App abzuspielen. Podcasts nur mit 2 Apps In dem Menü, in dem sich „Radio“ und „Musik“ finden, gibt es auch die Option „Podcasts“. Auch hier stehen nur 2 mögliche Apps zur Verfügung – YouTube Music und Spotify – mein bevorzugter Podcatcher AntennaPod ist nicht dabei. In den Einstellungen der Aktion hat man die Wahl zwischen „Zuletzt abgespielten Podcast fortsetzen“ und „Die neueste Folge eines bestimmten Podcasts abspielen“. Im Freifeld darunter muss man den Titel des gewünschten Podcasts eingeben – was genauso holprig funktioniert wie die bereits beschriebene Auswahl eines Radiosenders. ➤ Mehr lesen: Wenn die Notizen zum Podcast werden: NotebookLM-App im Test Bei „Vergecast“ habe ich die gewünschte neueste Folge zu hören bekommen (inklusive „falscher“ Titelansage in deutscher Aussprache). Als ich nach meinem österreichischen Lieblings-Filmpodcast „Flip the Truck“ suchte, landete ich unerwartet bei den US-amerikanischen „Mutha Trucking News“. Statt den Podcast „Geschichten aus der Geschichte“ abzuspielen, meinte Google Assistant „Spotify ist auf deinem Gerät nicht installiert“. Egal ob Radio, Musik oder Podcast: Die Medienwiedergabe muss immer als letzte Aktion im Ablauf stehen.

Auch das "Podcasts"-Menü von Google Assistant ist nicht besonders praktisch. © Screenshot

Terminansage und ein Witz Nach dem Aufwachen gleich mit Terminen konfrontiert werden, ist nichts für mich. Doch man könnte sich auch die Kalendereinträge des beginnenden Tages vorlesen lassen. Dafür muss man in den Google-Assistant-Einstellungen zunächst die entsprechenden (geteilten) Kalender auswählen. Dabei ist es nicht möglich, die Kalender zweier Google-Accounts (z. B. privat und beruflich) gleichzeitig auszuwählen. Eine vollständige Termin-Übersicht wie in der Kalender-App gibt es in der Sprachausgabe von Google Assistant daher nicht. ➤ Mehr lesen: Warum manchen Menschen 3 Stunden Schlaf genügt Morgenmuffel und Grantler lassen sich vielleicht durch die Funktion "Erzähl mir einen Witz" erheitern. Google Assistant präsentierte mir hier Schenkelklopfer wie „Welche Musik hören Kaninchen am liebsten? – Hip Hop“ oder „Fragt die Mutter ihr Kind: „Hast du den Salat gründlich gewaschen? Der schmeckt so komisch!“ – Darauf das Kind: „Ja, sogar mit Waschmittel!“ Smart-Home-Funktionen und automatische Nachrichten Mangels kompatibler Geräte konnte ich die Smart-Home-Aktionen im Wecker-Ablauf nicht testen. Theoretisch ist es möglich, darüber Thermostate und das Licht zu steuern. Das könnte das Aufwachen durch eine immer heller werdende Lampe am Nachtkästchen noch weiter erleichtern. Eine weitere Option im Menü wäre SMS senden. Dafür muss man eine Telefonnummer in ein Freifeld eintippen, was schon ziemlich umständlich ist, denn es gibt keine Verknüpfung zum Telefonbuch. In ein weiteres Feld kann man die gewünschte Nachricht eingeben.

Die Funktion, automatisch eine SMS zu versenden, funktionierte im futurezone-Test nicht. © Screenshot