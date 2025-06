YouTube startet mit günstigerem Premium-Abo für 2 Personen

Wer YouTube-Videos ohne die lästigen Werbeunterbrechungen schauen möchte, wird sich schon einmal die Premium-Abos angesehen haben. Für 12,99 Euro monatlich wird man dabei nicht nur die Werbungen los, man kann Videos auch offline schauen, hat Zugriff auf YouTube Music und kann die Clips auch im Hintergrund laufen lassen.

Bei vielen YouTube-Nutzerinnen und -Nutzern dürfte mit einem monatlichen Abo-Preis jenseits der 10 Euro aber die Schmerzgrenze überschritten sein. Daher bringt der Google-Videodienst nun ein neues Abo, das sich 2 Personen teilen können.

Günstigeres Abo für 2 Personen

Dieses YouTube Premium Duo kommt auf 19,99 Euro monatlich und richtet sich an 2 Personen, die im selben Haushalt leben. Aktuell ist dieses Modell nur in wenigen Ländern verfügbar - beispielsweise in Frankreich. In Österreich kann das 2-Personen-Abo derzeit nicht genutzt werden.