Neuartiger Mikroroboter könnte bald Schlaganfälle behandeln

15.11.2025

Die magnetische Kapsel kann Medikamente durch Gefäße transportieren und an der richtigen Stelle freisetzen.

Bei einem Schlaganfall verstopft meistens ein Blutgerinnsel ein Gefäß im Gehirn. Um dieses aufzulösen, bekommen Betroffene üblicherweise ein Medikament, das sich im ganzen Körper verteilt. Damit ausreichend Wirkstoffe im Gehirn ankommen, ist eine hohe Dosis nötig, die erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen kann – etwa innere Blutungen. ➤ Mehr lesen: Wie winzige Roboter die Krebstherapie revolutionieren könnten Ein Forschungsteam der ETH Zürich hat nun einen neuartigen Mikroroboter vorgestellt, der Medikamente gezielt zu bestimmten Stellen im Körper, etwa ins Gehirn, transportieren kann. Details dazu wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

Winzig kleine Gel-Kapsel Der biokompatible Mikroroboter besteht aus einer runden Kapsel, die von einer auflösbaren Gel-Hülle umgeben ist. Durch enthaltene Eisenoxid-Nanopartikel kann er magnetisch durch den Körper gesteuert werden. „Da die Gefäße im menschlichen Gehirn so klein sind, darf auch die Kapsel nur eine bestimmte Größe haben. Die technische Herausforderung ist, dass eine so kleine Kapsel auch ausreichend stark magnetische Eigenschaften hat“, erklärt Erstautor Fabian Landers vom Multi-Scale Robotics Lab der ETH Zürich in einer Aussendung. Kontrastmittel für Röntgen-Bildgebung Um per Röntgen verfolgen zu können, wie sich die Kapsel im Körper bewegt, ist ein Kontrastmittel nötig. Die Forschenden nutzen dafür Tantal-Nanopartikel, die in der Medizin häufig verwendet werden. Sie haben allerdings einen Nachteil. Sie sind ziemlich schwer, wodurch der Roboter schwieriger zu steuern wird. Erst durch eigens entwickelte passgenaue Eisenoxid-Nanopartikel konnte ein Gleichgewicht ermöglicht werden. ➤ Mehr lesen: Beim „kleinsten Shooter der Welt“ schießt man auf echte Nanopartikel Mikroroboter löst sich zur Wirkstofffreigabe auf Der wichtigste Teil der Mikroroboter – der entsprechende Wirkstoff – wird durch einen speziellen Katheter freigesetzt. Ein hochfrequentes, magnetisches Feld erhitzt dafür die magnetischen Nanopartikel und löst die Gel-Hülle auf. Das Forschungsteam belud ihre Mikroroboter im Experiment mit gängigen Medikamenten für verschiedene Anwendungen. Darunter war nicht nur ein Präparat, das Blutgerinnsel auflöst, sondern auch ein Antibiotikum und ein Tumormedikament. Navigation in Blutgefäßen Der Mikroroboter wird mithilfe eines handelsüblichen Einführkatheters in den Körper eingebracht. Ein kleiner Kunststoffgreifer im Inneren hält den Mikroroboter dabei zunächst fest.