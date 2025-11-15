Gewerbeanmeldungen künftig vollständig am Smartphone möglich

Durch Ausbau des entsprechenden Online-Portals soll der Start in die Selbstständigkeit weniger Aufwand bereiten.

Gewerbeanmeldungen sollen vollständig online abgewickelt werden können. Das Wirtschaftsministerium bereitet derzeit entsprechende Maßnahmen vor, berichtet die "Krone" am Samstag. Wann genau die neuen Funktionen verfügbar sein werden, ist derzeit nicht bekannt.

"Bürokratie kostet uns jedes Jahr Milliarden, die wir eigentlich für Innovation, Beschäftigung und Wachstum brauchen. Wenn wir wollen, dass unser Standort wieder auf die Überholspur kommt, müssen wir Verwaltung entrümpeln und Leistung wieder ermöglichen", so Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Verwaltungsmodernisierung

Die Regierung arbeitet derzeit an einem Paket zur Entbürokratisierung und Verwaltungsmodernisierung. Bereits im Regierungsprogramm war festgehalten gewesen, dass zur Vereinfachung bei der Unternehmensgründung die Digitalisierung beitragen soll.

Der Wirtschaftsminister betonte, dass Menschen, die hierzulande gründen wollen, nicht im Formularstau stecken bleiben dürften. "Jede Stunde, die ein Unternehmen mit Papierkrieg verbringt, ist eine verlorene Stunde für Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplätze", meinte Hattmannsdorfer gegenüber der Krone.

Viele Dokumente für Gewerbeanmeldung

Eine Gewerbeanmeldung kann derzeit persönlich, schriftlich oder elektronisch bei der zuständigen Behörde erfolgen. Auch über das Unternehmensserviceportal des Bundes oder über das Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) kann man ein Gewerbe anmelden. Dafür sind u. a. Dokumente wie Geburtsurkunde, Meldezettel und ggf. Befähigungsnachweise nötig.