Nutzung sofort stoppen: Belkin ruft Powerbank wegen Brandgefahr zurück

Beim Auto Tracking Stand Pro handelt es sich um ein motorisiertes Dock für iPhones. Das Zubehör lädt das Smartphone drahtlos auf und kann Gesichter oder Objekte automatisch verfolgen. Bei der Powerbank handelt es sich um ein Akkupack mit einer Kapazität von 20.000 mAh .

Belkin ruft 2 Produkte aufgrund von Brandgefahr zurück. Betroffen sind der Auto Tracking Stand Pro mit der Modellnummer MMA008 sowie die BoostCharge USB C PD Power Bank 20K mit der Modellnummer BPB002 . Die Produkte wurden auch nach Österreich verkauft.

Laut Sicherheitsmitteilung des Herstellers kann ein Produktionsfehler dazu führen, dass sich die Lithium-Ionen-Zellen in den Geräten überhitzen und dadurch eine Brandgefahr für Nutzerinnen und Nutzer entsteht. Belkin bietet für alle betroffenen Exemplare eine vollständige Rückerstattung an, wenn Kaufbeleg oder Seriennummer vorliegen. Dazu muss man dieses Formular ausfüllen.

Vom Strom trennen

Die Besitzerinnen und Besitzer der genannten Modelle sollen die Nutzung sofort stoppen, die Geräte von allen Stromquellen und anderen Produkten trennen und sie an einem trockenen Ort aufbewahren, der nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen liegt. Ausdrücklich gewarnt wird davor, die Powerbank oder den Stand in den Hausmüll oder in herkömmliche Recyclingbehälter zu werfen.

Wie üblich, sollte man Akkus fachgerecht entsorgen. In Österreich sollen Altbatterien und Akkus ausschließlich bei kommunalen Sammelstellen, Problemstoffsammelzentren oder in dafür vorgesehenen Sammelboxen im Handel (z. B. Supermärkte, Elektrohandel) abgegeben werden.