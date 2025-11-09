Endless Summer im Test: Per KI zum Traumurlaub gefaked

Künstliche Intelligenz als Schlagwort soll eine Nützlichkeit hervorheben, die unsere Arbeit oder den Alltag fördert. Die App Endless Summer hat sich bewusst dagegen entschieden.

Flut an Urlaubsfotos

Wer in Apps wie Instagram unterwegs ist, wird nicht nur im Sommer von Urlaubsfotos bombardiert. Es gibt jene Freunde, die gefühlt das gesamte Jahr die Welt umkreisen. Andere wiederum feuern mit einer auffälligen Regelmäßigkeit Throwback-Fotos in die sozialen Netzwerke, die so oder so ähnlich mindestens schon in einer Story zu sehen waren.

Warum wir selbst nicht auch die Timeline mit Urlaubsfotos fluten, kann mehrere Gründe haben. Wir gehören beispielsweise nicht zum Typ Mensch, der gerne private Fotos teilt. Es kann aber auch sein, dass wir unsere Fotos (oder Urlaube) nicht vorzeigenswert erachten und somit auf Posts verzichten. Ein Grund mag auch sein, dass uns momentan das Geld für Reisen fehlt.

In 5 Sekunden nach Paris

Zu welcher Gruppe wir auch immer gehören, die App Endless Summer kreiert uns Urlaubsfotos, die zum Teilen da sind. Das Konzept der App von Laurent Desserrey, Mitarbeiter des Superintelligence Lab bei Meta, ist simpel. Wir machen ein Selfie und Endless Summer spuckt uns Urlaubsfotos aus.

Um mit der App loslegen zu können, müssen wir uns lediglich per Apple-Single-Sign-On anmelden. Dann kann der virtuelle Urlaub bereits losgehen. Die Oberfläche ist aus einem Guss, Menüs und Untermenüs gibt es bis auf das Einstellungs-Pop-up nicht. Am unteren Bildschirmrand findet sich ein kleiner Kreis, der das Bild unserer Selfie-Kamera zeigt und gleichzeitig als Auslöser dient. Ist unser Gesicht im Kreis, drücken wir einfach auf den Auslöser.

In der Timeline hinter dem Kreis spuckt Endless Summer dann bereits das erste Bild aus. Und es ist absolut erstaunlich. Generiert wird ein Foto, das uns mitten in Paris zeigt. Das Gesicht wurde perfekt auf den Körper einer Person gebastelt. Krasse Fehler lassen sich keine erkennen. Etwas eigenartig mutet vielleicht an, dass wir augenscheinlich auf den Treppen in der Nähe des Sacré-Cœur sitzen und neben uns Teller mit Oliven und Aufschnitt stehen.

Individuelle Prompts lassen sich in der App nicht hinterlegen. Das heißt wir haben keinen Einfluss darauf, an welche Urlaubsdestination uns Endless Summer versetzt. Als einzige Wahlmöglichkeit gibt es einen eigens für Halloween eingeführten Modus, der noch immer aktiv ist. Er erstellt Bilder von uns auf Halloween-Partys. Auch hier gibt es keine Auffälligkeiten, die auf ein KI-generiertes Bild hinweisen. Neben dem Urlaubsmodus und der Halloween-Variante gibt es derzeit aber keine weiteren Szenarien.