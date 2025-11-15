„NameDrop“-Kontakt-Feature soll bald auf Android kommen
Man lernt jemanden kennen und versteht sich gut – Nummern austauschen ist da häufig der nächste Schritt. Auswendig die eigene Nummer ins Handy des anderen zu tippen ist dabei schon lange nicht mehr nötig. Beispielsweise kann man in Messenger-Apps wie WhatsApp einen QR-Code mit den eigenen Kontaktinfos anzeigen lassen, die die andere Person dann nur zu scannen braucht.
Seit der Einführung von iOS 17 im Jahr 2023 gibt es für iPhones die Möglichkeit, die eigene Nummer kontaktlos und ganz ohne QR-Code zu teilen. Dank „NameDrop“ braucht man bloß 2 iPhones bzw. Apple Watches nah zusammenhalten, schon werden Kontaktinfos übertragen.
Wie AndroidAuthority herausgefunden hat, hat sich Android offenbar von diesem iOS-Feature inspirieren lassen. Intern ist die geplante Funktion demnach als „Gesture Exchange“ oder „Contact Exchange“ bekannt.
Kontaktdaten übermitteln
Schon in einer früheren Google Play Services Beta-Version hatte Android Authority nach eigenen Angaben Hinweise auf das vermutlich NFC-basierte Feature entdeckt. Die zuletzt erschienene Beta-Version v25.46.31 bestätigte den Verdacht.
Android Authority gelang es, erste Screenshots der künftigen „Contact Exchange“-Screens zu erstellen. Darauf ist zu sehen, wie man als Nutzer auswählen kann, welche Kontaktinfos man teilen will – darunter Foto, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Außerdem soll es durch einen Klick auf „Receive only“ (nur empfangen) möglich sein, dem Gegenüber keine persönlichen Infos zu übermitteln.
Neben NFC auch Bluetooth und WLAN möglich
Laut Android Authority ist noch unklar, wie die genaue technische Umsetzung aussehen wird. So ist es möglich, dass zusätzlich zu NFC zur ersten Kontaktherstellung zwischen den 2 Geräten auch Bluetooth oder WLAN eingesetzt wird.
Ob sich der Arbeitstitel „Gesture Exchange“ oder „Contact Exchange“ hält, sei ebenfalls noch offen. Außerdem bestehe die Chance, dass die Entwicklung des Features eingestellt wird, d.h. es niemals auf den Markt kommt.
