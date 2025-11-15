„NameDrop“-Kontakt-Feature soll bald auf Android kommen

Händisches Nummern-Abtippen ist bei iOS schon Geschichte, bald womöglich auch bei Android (Symbolbild).

Eine aktuelle Betaversion deutet auf eine Funktion hin, mit der man Kontaktinfos teilen kann, indem man 2 Handys aneinanderhält.

Man lernt jemanden kennen und versteht sich gut – Nummern austauschen ist da häufig der nächste Schritt. Auswendig die eigene Nummer ins Handy des anderen zu tippen ist dabei schon lange nicht mehr nötig. Beispielsweise kann man in Messenger-Apps wie WhatsApp einen QR-Code mit den eigenen Kontaktinfos anzeigen lassen, die die andere Person dann nur zu scannen braucht. Seit der Einführung von iOS 17 im Jahr 2023 gibt es für iPhones die Möglichkeit, die eigene Nummer kontaktlos und ganz ohne QR-Code zu teilen. Dank „NameDrop“ braucht man bloß 2 iPhones bzw. Apple Watches nah zusammenhalten, schon werden Kontaktinfos übertragen.

Wie AndroidAuthority herausgefunden hat, hat sich Android offenbar von diesem iOS-Feature inspirieren lassen. Intern ist die geplante Funktion demnach als „Gesture Exchange“ oder „Contact Exchange“ bekannt. ➤ Mehr lesen: iOS 26.1 ist da: iPhones erhalten diese neuen Funktionen Kontaktdaten übermitteln Schon in einer früheren Google Play Services Beta-Version hatte Android Authority nach eigenen Angaben Hinweise auf das vermutlich NFC-basierte Feature entdeckt. Die zuletzt erschienene Beta-Version v25.46.31 bestätigte den Verdacht.

Links: Kontakt teilen, rechts: Kontakt empfangen. © Screenshot Android Authority