iOS 26.1 ist da: iPhones erhalten diese neuen Funktionen

Mit der neuen Betriebssystemversion kann das transparente Liquid-Glass-Design deaktiviert werden - zumindest zum Teil.

Apple hat das erste größere Update für das neue iOS-Betriebssystem zum Download bereitgestellt. Mit iOS 26.1 kommen nicht nur einige neue Funktionen auf die iPhones, es werden auch Sicherheitslücken gestopft. Außerdem gibt es nun eine Möglichkeit, das neue Liquid-Glass-Design abzudrehen - zumindest zum Teil. Der neue Look auf den Apple-Geräten steht bekanntlich vielfach in der Kritik. Die durchsichtigen Schaltflächen und 3D-Elemente kommen nicht bei allen gut an. In erster Linie wird bemängelt, dass die Lesbarkeit unter den halbtransparenten Flächen leidet. Dem kommt Apple nun entgegen. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 im Test: Warum das Standardmodell der beste Deal ist

Die Darstellungsoption hat sich bereits in den Beta-Versionen angekündigt. iOS 26 Liquid Glass: "Transparent" (links) und "Eingefärbt" (rechts) © Florian Christof

Transparenz reduzieren Ab sofort ist es nämlich möglich, die Transparenz der Flächen zu reduzieren. Unter iOS 26.1 wird dafür ein eigener Menüpunkt eingeführt. Zu finden ist der Eintrag in den "Einstellungen" unter "Anzeige & Helligkeit". Dort hat man nun die Wahl zwischen "Transparent" und "Eingefärbt". Bei "Transparent", bleibt das Liquid-Glass-Design genauso wie es bislang war. Entscheidet man sich für "Eingefärbt", dann wird die Transparenz reduziert. Dadurch wird die Lesbarkeit erhöht und Schaltflächen wirken weniger unruhig. Bei zahlreichen Elementen fällt der Unterschied zwischen den beiden Optionen jedoch nur marginal aus. Deutlich zu sehen ist der Unterschied aber beispielsweise am Sperrbildschirm bei der Darstellung der Benachrichtigungen. ➤ Mehr lesen: Vivo X300 Pro im Test: Das sieht exakt so aus wie auf iPhones

Transparenz komplett abdrehen Nicht zu verwechseln ist die neue "Liquid Glass"-Auswahl übrigens mit den Möglichkeiten "Transparenz reduzieren" und "Kontrast erhöhen". Bei diesen Einstellungen handelt es sich um Bedienungshilfen, die dem durchsichtigen Design komplett die Transparenz nehmen. Von der neuen Darstellungsform abgesehen, verleiht iOS 26.1 den iPhones zahlreiche kleinere neue Funktionen. So ist es nun beispielsweise möglich, den Kamera-Shortcut auf dem Lockereren zu deaktivieren - damit ist das Wischen vom rechten Bildschirmrand nach links gemeint. Mehrere Neuerungen sind auch bei Apple Music zu finden. Dort können Songs nun mit einer Wischgeste weitergeschaltet werden. Ebenso per Wischgeste lässt sich ab sofort der Wecker deaktivieren. Außerdem sind neue Sprachen für die Live-Übersetzung mit den AirPods-Kopfhörern dazugekommen. Diese Funktion ist aber leider nach wie vor in den EU-Ländern nicht verfügbar. ➤ Mehr lesen: iOS 26: Das ändert sich bei Screenshots auf iPhones

So sieht es aus, wenn man in den Bedienungshilfen den Kontrast erhöht. iOS 26 im Liquid-Glass-Design (links) und mit reduzierter Transparenz (rechts) © Florian Christof