iOS 26: Das ändert sich bei Screenshots auf iPhones

Es war schwer, diese Nachricht in den vergangenen Tagen zu verpassen: iOS 26 und iPadOS 26 sind ab sofort für iPhones und iPads verfügbar. Damit ändert sich nicht nur das Design, sondern auch neue Funktionen wurden freigeschaltet.

Wer jetzt einen Screenshot auf dem iPhone macht, hat beispielsweise durch die Einbindung von KI-Tools mehr Optionen. Wir haben die Funktion getestet und zeigen, was sie kann bzw. wie man manche Neuerungen wieder loswird.

Eine automatische Vollbildvorschau

Es fällt sofort auf: Etwas hat sich durch iOS 26 bei den Screenshots verändert. Zum einen betrifft das die Vollbildvorschau. Dadurch werden die Screenshots nun automatisch größer bzw. im Vollbild angezeigt. Zur Erinnerung: Einen Screenshot macht man mit dem iPhone, indem man die “Lauter-Taste” auf der linken Seite und den oberen Button (Standby-Taste) auf der rechten Seite des iPhones gleichzeitig gedrückt hält.

Bisher konnte man einen Screenshot aufnehmen, der dann in Miniaturansicht in der linken unteren Ecke erschienen ist. Hat man darauf geklickt, sind die Vollbildvorschau sowie die Bearbeitungstools erschienen.

Diese Bearbeitungstools gibt es immer noch. Beispielsweise kann man einen gewünschten Bildausschnitt auswählen und das Bild darauf zuschneiden. Das funktioniert mit den verschiebbaren Ecken am Rande des Bildes.

Mit dem “Stiftwerkzeug”, das sich links oben neben dem Teilen-Symbol befindet, kann man Elemente einkreisen, unterstreichen oder markieren. Auch Text, eine Bildbeschreibung oder Formen können hinzugefügt werden. Das funktioniert, indem man im Bearbeitungsmodus des Stiftwerkzeugs auf das “+” in der rechten unteren Ecke klickt.

Wie man die Vollbild-Funktion deaktiviert

Aktuell gibt es gespaltene Meinungen zu den Änderungen, die Apple vorgenommen hat. Wer die neue automatische Vollbildvorschau nervig findet, kann sie aber auch wieder deaktivieren.

Um die Vorschau zu deaktivieren, geht man in den Einstellungen auf “Allgemein”. Im nächsten Schritt klickt man auf “Bildschirmfoto” und gelangt zu einem Reiter namens “Vorschau im Vollbildmodus”. Ist dieser deaktiviert, erscheinen die Screenshots wie gewohnt in Miniaturansicht in der unteren linken Ecke.