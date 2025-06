iOS 26 im Kurztest: So sieht das neue iPhone-Design aus

In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit, die App-Icons transparent und monochrom oder in einem bestimmten Farbton darzustellen. Auch das ist gewöhnungsbedürftig, hat aber auch seinen Reiz.

Wohl am deutlichsten zu Tragen kommt das Liquid Design beim neuen Kontrollzentrum. Dort sind die glasigen 3D-Ränder der Icons gut zu erkennen. Ebenso zeigt sich im Control-Center der halbtransparente Look , bei dem der Hintergrund noch ein klein wenig zu erkennen ist.

In der Settings-App sind die Weißräume recht stark angewachsen. Dadurch bekommt man weniger Menüeinträge auf dem Screen zu sehen und man muss mehr Scrollen. Irgendwie wirkt die Einstellungs-App dadurch aber auch nicht so überladen, was gut ist.

Fazit: Glasig, glänzend, gestapelt und bald gewöhnlich

Bereits auf den ersten Blick ist klar, was Apple mit Liquid Glass meint: Schaltflächen, Steuerelemente, Toolbars und Icons werden vielfach halbtransparent dargestellt und mit glasig glänzenden 3D-Effekten versehen.

Auffallend ist auch, dass sich viele Menüs und Suchfelder überlappen, womit das User-Interface an Tiefe gewinnt und gleichzeitig mehr Platz für Bildschirminhalte bleibt.

Mein erster Eindruck ist, dass manche Teile von iOS dadurch aber etwas unruhig wirken. Durch das Überlappen und die Durchsichtigkeit bleibt die dahinterliegende Ebene sichtbar, was manchmal etwas störend ist.

Was man auf den Screenshots allerdings nicht sieht, ist der glänzende 3D-Glaseffekt, der nur dann entsteht, wenn man das Gerät in der Hand hält und im Licht hin und her schwenkt. Dadurch scheint sich nämlich das Licht an den tiefen Rändern zu spiegeln. Auch wenn der Look von iOS 26 auf den ersten Blick seltsam erscheint, wird man sich wahrscheinlich nach kurzer Zeit daran gewöhnen.