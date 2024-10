Beliebte YouTube Premium Funktion wird kostenlos

YouTube erhält ein weitreichendes Update, und das sowohl am Desktop, als auch in der Mobil-Version und bei der TV-App. Dabei wird auch ein Feature freigeschaltet, das bisher nur Premium-Nutzern vorbehalten war.

Die neuen Funktionen sollen ab sofort aktiviert werden. Es ist allerdings unbekannt, wann welche Funktionen für alle Nutzer verfügbar sein werden.

Mehr als 2 Dutzend Änderungen

In einem Blogbeitrag nennt Google die Verbesserungen - mehr als 2 Dutzend sollen es sein, wovon das Unternehmen allerdings nur einige benennt. So wird die Wiedergabegeschwindigkeit künftig etwa in 0,05er-Schritten anpassbar sein.