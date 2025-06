Billiger als Superflieger F-47: Erste Details zur „Ferrari“ F-35

Warum Lockheed nicht geklagt hat: Man will eine günstigere Alternative zur F-47 anbieten, in der Form eines Upgrades für die bewährte F-35 . Lockheed nennt das ein „Nascar-Upgrade“ und eine „Ferrari-F-35“ , die 80 Prozent der Fähigkeiten der F-47 haben, aber nur die Hälfte des Kampfjets der 6. Generation kosten soll.

Ein weiteres Ziel wird wohl sein, dass die Beschichtung robuster ist als das aktuelle RAM (Radar Absorbing Material) der F-35. Denn dieses löst sich mit der Zeit und ist anfällig für Korrosion. Auf Flugzeugträgern der US Navy sieht man deshalb oft F-35Cs mit einer braunen Färbung – es sieht fast so aus, als ob sie Flugrost hätten.

Weil das aktuelle RAM oft erneuert werden muss, damit die F-35 ihre Stealth-Eigenschaften behält, sind viele der Flieger in Wartungshallen statt in der Luft. Auch das ist ein Grund für die geringe Readiness des Kampfjets – also den Wert in Prozent, den ein Flieger einsatzbereit ist. 2024 lag die Readiness der F-35A bei 51,5 Prozent. Von den etwa 400 aktiven F-35A, die die US Air Force derzeit betreibt, war also nur rund die Hälfte einsatzbereit.

Neue Hülle für mehr Stealth

Ein weiterer wichtiger Teil der Ferrari-F-35 ist eine neue Hülle, die nicht die Umgestaltung der Kernstruktur des Stealth-Jets erfordert. Darauf bezieht sich Lockheeds Vergleich zu Nascar. In dieser US-Rennklasse sind nämlich früher nur Serienfahrzeuge angetreten, die lediglich Tourenwagen-ähnliche Chassis, als eine Art Renn-Karosserie, bekommen haben.

„Wir haben einige Erfahrungen gemacht, was die Form des Flugzeugs betrifft. Speziell bei den Lufteinlässen des Triebwerks und der Düse könnten wir Verbesserungen vornehmen, ohne die F-35 völlig neu designen zu müssen“, sagt Taiclet.