Laser hat erstmals im Kampfeinsatz Luftziele zerstört

Viele Nationen arbeiten derzeit an Laserwaffen zur Luftabwehr. Während die meisten davon noch in der Testphase sind, will Israel als erstes Land der Welt so einen Laser im Kampf erfolgreich eingesetzt haben.

Dabei handelt es sich aber nicht um Iron Beam, der zukünftig Israels raketenbasiertes Abwehrsystem Iron Dome ergänzen soll. Der Name des Laser-Systems ist derzeit noch geheim, aber dessen Hersteller ist bekannt: Rafael. Der israelische Rüstungskonzern, der auch hinter Iron Beam steckt, bestätigt auf X den Kampfeinsatz, nennt aber ebenso weder Namen noch Details zu dem System.