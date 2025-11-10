Saab zeigt erstes U-Boot der 5. Generation

10.11.2025

Die Blekinge-Klasse ist zwar seit Jahren im Bau, laut Saab soll es aber das erste U-Boot der 5. Generation werden.

Als "weltweit erstes U-Boot der 5. Generation" bezeichnet der schwedische Konzern Saab die Blekinge-Klasse, auch bekannt unter dem Namen A26-Klasse. Das Projekt, das seine Anfänge bereits im "UBåt-2000 Flundran"-Programm der 1990er-Jahre hatte, soll Anfang der 30er-Jahre die ersten 2 Modelle ausliefern. Eigentlich hätten die ersten 2 U-Boote der Klasse bereits 2022 an das schwedische Militär ausgeliefert werden sollen, es kam aber zu mehreren Verzögerungen. Nun stellt Saab erstmals neue Details zur U-Boot-Klasse vor. Laut dem Konzern verfügt das U-Boot über weitreichende Stealth-Eigenschaften und kann selbst in flachen Küstengewässern unentdeckt bleiben. So soll das U-Boot Informationen über die Kommunikation und Bewegung des Feindes sammeln, ohne selbst erkannt zu werden. ➤ Mehr lesen: Projekt 08951: Was Russlands neues U-Boot mit dem Weltuntergang zu tun hat

Die akustische Signatur der A26-Klasse soll extrem gering und weit unterhalb der für U-Boote üblichen Frequenzbereiche sein. Die magnetischen Spuren sollen durch ein fortschrittliches Entmagnetisierungssystem verdeckt werden. Ein optimierter Korrosionsschutz soll elektrische Signaturen vorbeugen. Diese Signaturen entstehen automatisch, wenn verschiedene Metalle mit einer leitenden Flüssigkeit (Meerwasser) in Berührung kommen. Dabei entsteht ein elektrisches Feld, das sich mit Sensoren messen lässt. Integrierte Beschichtungen sollen fremdes Sonar so wenig wie möglich zum Absender zurück reflektieren, was entscheidend dafür ist, unter Wasser unentdeckt zu bleiben. Radar- und Infrarotsignaturen werden ebenfalls durch spezielle Beschichtungen und die Konstruktion des Rumpfes minimiert. Eine außenluftunabhängige Antriebsanlage (AIP) basierend auf dem Stirlingmotor ermöglicht es dem U-Boot, auch über längere Zeiträume unterzutauchen. Ansonsten ist der Antrieb dieselelektrisch. ➤ Mehr lesen: China: Amerikanische U-Boote haben nur 5 Prozent Überlebenschance

Für Seebodenkriegsführung ausgelegt Eine weitere spezielle Eigenschaft des U-Boots der 5. Generation ist die "Seebodenkriegsführung". Durch ein "Multi-Mission-Portal" an der Spitze des U-Boots sollen unbemannte Unterwasserdrohnen, Schwimmertransportfahrzeuge, Waffensysteme für den Meeresboden und auch Taucher ausgesetzt werden. Ansonsten ist das U-Boot zusätzlich mit Torpedos mit großer Reichweite und Raketen ausgestattet, die Ziele an Land und auf See angreifen können. ➤ Mehr lesen: Südkoreas neues U-Boot fährt mit innovativen Lithium-Ionen-Akkus

Das U-Boot ist für Seebodenkriegsführung ausgerüstet. © Saab