"AllesPost" ist jetzt als Monatsabo verfügbar

Das Service kann pünktlich zur Weihnachtszeit auch einen Monat lang gratis getestet werden.

Egal ob Amazon-Paket, DPD-Lieferung oder ein Päckchen von FedEx - mit "AllesPost" erhalten Online-Shopper alle ihre Pakete von der Österreichischen Post. Dabei ist es egal, welcher Versender auf dem Paket draufsteht. Das Service, das bislang nur jeweils für ein ganzes Jahr bzw. 3 Monate genutzt werden konnte, gibt es nun als monatlich kündbares Abo.

Je nachdem, wie viele Pakete man monatlich erwartet, gibt es 2 Varianten:

AllesPost Standard: 2,90 Euro für 5 Pakete pro Monat

AllesPost Premium: 5,90 für 15 Pakete pro Monat

Auf der Post-Webseite ist das Premium-Abo zwar mit "unlimitierten Paketen" angegeben, allerdings verrät uns ein Sternchen daneben, dass damit nur der "private, normale Eigengebrauch" gemeint sei. Via E-Mail verrät die Post, dass es sich dabei um 15 Pakete im Monat handelt.

Nur fremde Pakete werden gezählt

Ursprünglich kostete AllesPost 40 Euro im Jahr, wobei 40 Pakete inkludiert waren. Neu ist außerdem, dass nur jene Pakete gezählt werden, die nicht ohnehin von der Post zugestellt werden.