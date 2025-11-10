"AllesPost" ist jetzt als Monatsabo verfügbar
Egal ob Amazon-Paket, DPD-Lieferung oder ein Päckchen von FedEx - mit "AllesPost" erhalten Online-Shopper alle ihre Pakete von der Österreichischen Post. Dabei ist es egal, welcher Versender auf dem Paket draufsteht. Das Service, das bislang nur jeweils für ein ganzes Jahr bzw. 3 Monate genutzt werden konnte, gibt es nun als monatlich kündbares Abo.
Je nachdem, wie viele Pakete man monatlich erwartet, gibt es 2 Varianten:
- AllesPost Standard: 2,90 Euro für 5 Pakete pro Monat
- AllesPost Premium: 5,90 für 15 Pakete pro Monat
Auf der Post-Webseite ist das Premium-Abo zwar mit "unlimitierten Paketen" angegeben, allerdings verrät uns ein Sternchen daneben, dass damit nur der "private, normale Eigengebrauch" gemeint sei. Via E-Mail verrät die Post, dass es sich dabei um 15 Pakete im Monat handelt.
➤ Mehr lesen: 5 Tipps für das Empfangen von Paketen
Nur fremde Pakete werden gezählt
Ursprünglich kostete AllesPost 40 Euro im Jahr, wobei 40 Pakete inkludiert waren. Neu ist außerdem, dass nur jene Pakete gezählt werden, die nicht ohnehin von der Post zugestellt werden.
"Mehr als 200.000 Pakete wurden allein letztes Jahr über AllesPost abgewickelt, Tendenz steigend. Das zeigt die Relevanz unseres Angebots und wie sehr die hohe Qualität der Post von den Empfängern und Empfängerinnen geschätzt wird. Mit unserem neuen Abo-Modell und den damit verbundenen Vorteilen aller Post-Empfangsoptionen wird AllesPost sogar noch attraktiver – pünktlich zur Weihnachtszeit", sagt Vorstand für Paket & Logistik Peter Umundum in einer Aussendung.
Alle Empfangsoptionen verfügbar
Bei AllesPost stehen natürlich auch alle bekannten Empfangsoptionen der Post zu Verfügung. Pakete werden je nach Wunsch entweder normal zugestellt oder mit der Post App in eine Postfiliale, zu einem Postpartner oder Hermes Paket Shop, zu Nachbarn oder in eine 24/7 Poststation umgeleitet.
Das Service kann auch einen Monat lang gratis getestet werden. Es kann online aktiviert und auch monatlich wieder gekündigt werden. Das Abo gilt nicht für "AllesPost Deutschland". Hier fallen weiterhin 7,49 Euro pro Sendung an.
