5 Tipps für das Empfangen von Paketen

In der App sieht man, wann die Zustellung erfolgt. Alternativ kann man die Sendungen auch direkt zu einer bestimmten Postfiliale oder zu einer permanent geöffneten Abholstation umleiten lassen. Das funktioniert persönlicher Erfahrung zufolge in den meisten Fällen reibungslos. Lediglich bei den Abholstationen kommt es in Zeiten erhöhten Paketaufkommens vor, dass jene voll sind. Dann werden die Sendungen in eine gewöhnliche Postfiliale weitergeleitet.

Ein hilfreiches Werkzeug beim Empfangen von Paketen ist die offizielle App der österreichischen Post (für Android und iOS verfügbar). Wenn man sich registriert, bekommt man dort Pakete, die an einen geschickt werden, automatisch in eine Übersichtsliste. Das funktioniert oft, aber nicht immer. Wahlweise kann man sie aber auch über die Tracking-Nummer manuell hinzufügen.

Weihnachtszeit bedeutet immer auch einen Ansturm auf Online-Shops . Das Bestellen von Geschenken im Netz sehen viele als praktisch und zeitsparend an. Man muss keinen Weg zum Geschäft zurücklegen, sich nicht durch vollgestopfte Verkaufsräume drängen, und erspart sich das Schlangestehen an der Kasse.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass man zu Schaden kommt, wenn man seine Tracking-Nummer in einer dieser Seiten eingibt, sollte man grundsätzlich mit der Angabe persönlicher Daten und Informationen zur Sendung vorsichtig umgehen . Falls möglich ist es also empfehlenswert, den Sendungsstatus auf der offiziellen Webseite des Versanddienstleisters zu kontrollieren.

4) Zustell-Zwischendienst verwenden

Wer sich im Alltag nicht mit mehreren verschiedenen Zustellunternehmen herumschlagen möchte, kann auch Zwischendienste nutzen, über den die eigenen Pakete gesammelt werden. Einen bietet etwa die Österreichische Post selbst mit der Bezeichnung Alles Post. Über jenen bekommt man eine Adresse einer Post-Zentrale, an die man alle Bestellungen aus den verschiedensten Online-Shops schicken lassen kann. Die Post sammelt die Sendungen und stellt sie dann zu - natürlich per Post. Im Jahresabo kostet Alles Post 40 Euro.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert Green to Home. Das Service ist derzeit jedoch nicht in ganz Österreich verfügbar, sondern vorwiegend im Großraum Wien. Auch dort lässt man seine Pakete an die Green-to-Home-Zentrale schicken. Einmal die Woche hat man anschließend ein fixes zweistündiges Lieferfenster, an dem die bis dahin eingelangten Sendungen gesammelt zugestellt werden. Das geschieht mit Elektrofahrzeugen, um den CO2-Abdruck gering zu halten. Der Grund-Tarif ist dabei sogar gratis. Wer mehr möchte (etwa 3 Zustellungen im Monat unabhängig vom fixen Lieferzeitpunkt), kann kostenpflichtige Abos abschließen (Details dazu hier).

5) Öffnen dokumentieren

Beim Transport von Waren kann natürlich immer etwas mit der Sendung passieren, sie kann beschädigt werden. Eigentlich sollte man das Paket ja auf Schäden kontrollieren, solange die Zusteller*innen noch vor Ort sind - in der Praxis ist das aber kaum möglich. Auch deswegen, weil das Personal von Paketdiensten enorm unter Druck steht und schnellstmöglich zur nächsten Adresse muss. Sollte ein Paket mit zerbrechlichem Inhalt aber offensichtlich stark beschädigt sein, sollte man auf das Öffnen im Beisein des*der Lieferant*in bestehen.

Falls der*die Zusteller*in schon weg ist, bietet sich an, das Öffnen des Paketes per Handyvideo aufzuzeichnen oder zumindest Fotos zu machen. Dann hat man bei etwaigen Streitigkeiten zumindest etwas in der Hand, mit dem man den Shop bzw. das Zustellunternehmen konfrontieren kann.

Sollte man sich mit dem Lieferanten nicht einig werden, kann man sich an die Schlichtungsstelle für Postdienste der Rundfunk und Telekom Regulierungs- GmbH (RTR) wenden. Auf der Webseite findet man auch entsprechende Formulare und Vorgehensweisen, wenn es bei der Zustellung zu Problemen kommt. Das betrifft nicht nur mögliche Schäden, sondern auch anderweitige Unstimmigkeiten mit dem Zustelldienst.