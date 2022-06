Deutsche Post plant autonome Solarschiffe für Pakete

In Berlin sollen Pakete künftig auf der Spree mit einem autonom fahrenden Solarschiff verteilt werden.

Die Deutsche Post hat vor kurzem Pläne vorgestellt, wonach künftig auf der Spree in Berlin elektrisch angetriebene und autonom fahrende Boote Pakete quer durch die Stadt transportieren sollen. Das Schiff soll dabei von Solarzellen mit Strom versorgt werden. Die Verteilwege, die mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, verkürzen sich. Nur noch von den Anlegestellen bis zur Haustür sind dann weitere Transportfahrzeuge notwendig.

Man wolle als Erstes die nötige Infrastruktur auf den Anlegestellen schaffen, heißt es seitens des Unternehmens. Beginnen will man damit am Westhafen. “Wir planen, zunächst mindestens ein solarbetriebenes Schiff auf der Spree einzusetzen“, so die Ansage.

Projekt gemeinsam mit der TU Berlin

Der Plan soll im Zuge eines Forschungssprojekts namens „A-Swarm“ verwirklicht werden, an dem die TU Berlin beteiligt ist. Auf diesem Weg sollen Wasserwege erschlossen werden, um Straßen zu entlasten und der Klimaschutz mitgedacht werden.

In London setzt die Post bereits ein Boot für den Transport von Paketen ein, allerdings fährt dieses weder elektrisch, noch autonom. Das Projekt in Berlin soll bereits im Herbst starten, allerdings noch ohne autonome Funktion. Aktuell würden Verhandlungen mit den einzelnen Bezirken laufen, heißt es in einem Bericht von Golem.de.