Kopfloser Lieferroboter ist jetzt bereit Pakete zuzustellen

Das Besondere an Digit ist, dass er sich auf zwei Beinen fortbewegt und Pakete bzw. Objekte mit bis zu 18 Kilogramm tragen kann. Damit kann im Umfeld agieren, das nur für Menschen gemacht ist. Auch Stufensteigen ist kein Problem. Ford hat Digit bereits in Kombination mit selbstfahrenden Autos getestet, um „die letzten 15 Meter“, also die Entfernung vom Auto bis zur Haustür, autonom zu überwinden.