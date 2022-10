Online-Shopper*innen ist AliExpress in der Regel ein Begriff. Dabei handelt es sich um eine chinesische E-Commerce-Plattform, auf der eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waren angeboten wird. In der Regel sind es chinesische Unternehmen, die dort ihre Produkte für den Versand in die ganze Welt verkaufen. Festland-China selbst ist kein Zielmarkt für AliExpress, stattdessen soll dort die Alibaba-Plattform Taobao genutzt werden.

AliExpress kann für Käufer*innen aus verschiedenen Gründen attraktiv sein. So bekommt man dort sehr kuriose Produkte. Helme für Hühner werden genauso angeboten wie Donald-Trump-Socken mit echter Frisur. Und wo sonst kann man einen Zahnbelag-Detektor kaufen?

Auch abseits dieser schrägen Produkte kann AliExpress hilfreich sein. So gibt es dort oft Geräte, die man über lokale Händler gar oder zumindest noch nicht beziehen kann. Besonders stark ist AliExpress bei diversen Ersatzteilen, egal ob für den Staubsauger oder das Auto. Nicht selten bekommt man dort Kleinteile zu kaufen, die es hierzulande partout nirgends zu geben scheint.

Bevor man bei AliExpress bestellt, gilt es jedoch einige Dinge zu beachten:

1) Vorsicht bei den Preisen

Auf den ersten Blick werden Waren auf AliExpress sehr preiswert angeboten. Hier ist es ratsam, einen zweiten Blick darauf zu werfen. Oft gibt es von den Produkten mehrere Varianten. Ein Beispiel: Wenn ein Set Sportkleidung, bestehend aus Hose und Oberteil zum Verkauf steht, kann es sein, dass auf der Artikel-Unterseite in einer Produktvariante nur das Oberteil angeboten wird. Wenn das die günstigste Option ist, wird dieser Preis prominent auf der Übersichtsseite platziert. Dazu ein Foto, wo jedoch der Zweiteiler abgebildet ist. Erst wenn man den Artikel aufruft und diese Version auswählt, sieht man den wahren Preis.

Ebenfalls im Blick haben sollte man die Versandkosten. Zwar sind jene dafür, dass aus China versendet wird, oft überraschend günstig, aber eben nicht immer. Vor allem bei größeren, sperrigen Produkten können die Versandkosten oft in die Hunderte oder gar Tausende Euro gehen.

Derzeit ebenfalls bedenken sollte man den im Vergleich zum Dollar schwachen Euro. Die Produkte werden bei AliExpress in US-Dollar eingestellt. Das heißt derzeit ist es teurer dort einzukaufen, als es noch vor einigen Monaten der Fall war.