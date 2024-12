Wearables könnten künftig unsere Gefühle messen

Forscher konnten Angstgefühle von Probanden messen. Sensoren, die solche Potenziale haben, stecken bereits in Fitnesstrackern.

In den letzten Jahren wuchs der Funktionsumfang von Wearables wie Smartwatches stetig. Die smarten Geräte, die manche von uns Tag und Nacht am Körper tragen, können vieles: Sie zeichnen unseren Herzschlag auf, tracken Blutdruckschwankungen und erkennen sogar Schlafapnoe.

Die Vorstellung, dass die Uhr am Handgelenk oder der Ring am Finger auch unsere Emotionen misst, finden viele Menschen allerdings eher gruselig. Forscher sind jedoch optimistisch, dass die Geräte das in naher Zukunft können.

Japanische Forscher messen Angst

Japanische Wissenschaftler haben kürzlich in einer Studie beschrieben, wie sie die Fähigkeit unserer Haut, elektrischen Strom zu leiten, verwendet haben, um zu messen, was Menschen fühlen. Diese Messung der Hautleitfähigkeit wird bereits bei Lügendetektoren und von Psychologen genutzt, um Stresszustände von Probanden zu überwachen.

Die Forscher von der Tokyo Metropolitan University untersuchten, wie sich die Reaktion der Haut von Freiwilligen verändert, je nachdem, welche Emotionen sie empfanden. Dazu ließen sie die Probanden Videos anschauen, die 3 Gefühle auslösen sollten: Angst, familiäre Bindungsgefühle und Spaß. Sie befestigten dafür spezielle Sonden an den Fingern der Teilnehmer.