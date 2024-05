Paketzustellung: Postler können ab Juli die Wohnungstür aufsperren

Nuki stellt smarte Schlösser her, die mit dem Smartphone geöffnet werden können. Ist die Vorzimmer-Zustellung aktiviert, kann die Postbot*in mit ihrem Handheld-Gerät die Tür aufsperren. Das Paket wird im Vorzimmer auf die spezielle Abstellmatte gelegt. Die Zusteller*in schließt die Tür und verschließt das smarte Schloss wieder mit dem Handheld.

Für den weiteren Rollout müssen sich die Kund*innen selbst ein Nuki-Schloss anschaffen . Dies kostet 289 Euro in der Option mit WLAN ( 291 Euro bei Amazon ), um es auch aus der Ferne zu bedienen zu können und Notifications zu erhalten.

2021 wurden erste Tests dafür durchgeführt. Ab Juli wird die Vorzimmer-Zustellung in den Regelbetrieb gehen. Die Einführung erfolgt in Wellen. Bis Ende des Jahres soll der Service in ganz Österreich verfügbar sein. Laut der Post gehe solch ein Angebot erstmalig in Europa in den Regelbetrieb über.

Nuki rühmt sich damit, dass die Schlösser eine hohe Kompatibilität mit vielen Türen haben und in wenigen Minuten installiert werden können. Um zu erfahren, ob die eigene Tür passend für das Smart Lock ist, bietet Nuki den Installations-Check an .

Auch der Abholservice der Post kann mit der Vorzimmer-Zustellung genutzt werden. Bis zu 5 vorfrankierte Pakete, etwa mit Retourlabels oder Paketmarken, können aus dem Vorzimmer abgeholt werden. Dafür müssen sie nur auf der speziellen Matte platziert werden, damit die Postler*in weiß, was abzuholen ist.

Fragen und Antworten zur Sicherheit

Eine fremde Person ins Haus oder die Wohnung zu lassen, ist für viele kein wohliger Gedanke. Die futurezone hat deshalb folgende Fragen an die Österreichische Post und Nuki gestellt:

Kommt die Zusteller*in einfach so in die Wohnung?

Nein, die Zusteller*in läutet zuerst an. Nur wenn niemand aufmacht, wird die Vorzimmer-Zustellung durchgeführt.

Was passiert, wenn die Zusteller*in vergisst, nach der Lieferung die Tür zuzusperren?

Man bekommt eine Notification am Smartphone, wenn das Schloss auf- und zugesperrt wird. Hat man die Notification fürs Zusperren nicht bekommen, kann man über die Nuki-App selbst zusperren. Außerdem kann in der App eingestellt werden, dass sich das smarte Schloss nach einer bestimmten Zeit selbst zusperrt.

Kann die Post jederzeit mein Haus oder meine Wohnung aufsperren?

Nein. Laut Nuki wird die Freigabe zum Öffnen des Schlosses nur erteilt, wenn tatsächlich eine Zustellung stattfindet und dann auch nur für das Zeitfenster, indem die Zustellung stattfindet.

Kann ich die Vorzimmer-Zustellung pausieren, etwa wenn ich im Urlaub bin oder wieder ganz abmelden?

Die Vorzimmer-Zustellung kann bei Wunsch für bestimmte Uhrzeiten definiert werden. Auch ein Pausieren ist per App möglich. Das Abmelden ist ebenso recht einfach. Es ist so, als würde man eine erteilte Zustellgenehmigung widerrufen.

Was passiert, wenn die Zusteller*in mit schmutzigen Schuhen meinen Boden beschädigt?

In diesem Fall soll man den Kundendienst der Post kontaktieren. Ist er Schaden wirklich auf die Post zurückzuführen, wird der Schaden übernommen. Normalerweise betritt bei der Vorzimmer-Zustellung der*die Postler*in das Vorzimmer aber gar nicht. Die Tür wird geöffnet und das Paket von außen hineingelegt. Deshalb sollte die spezielle Ablegematte möglichst nahe bei der Eingangstüre platziert werden.

Was ist, wenn die Zusteller*in etwas stiehlt?

Hierfür gibt es noch keine konkrete Vorgangsweise bei der Post. Im Pilotversuch, der 2021 stattgefunden hat, gab es keine diesbezüglichen Beschwerden. Im Anlassfall wäre der Kundendienst der Post zu verständigen, damit der Fall genau untersucht wird. Wie man auf absichtliche Falschanschuldigungen von Kund*innen reagiert („der Postler hat meinen unglaublich teuren Pelzmantel geklaut!“), die Geld von der Post ergaunern wollen, weiß man noch nicht. Auch solche Fälle hat es im Testbetrieb bisher noch nicht gegeben.

Darf man die Zusteller*in mit einer Kamera im Vorzimmer filmen?

Laut der Post darf man das nicht nur, es ist sogar erwünscht. Das würde das Vertrauen der Kund*innen in die Vorzimmer-Zustellung stärken und es bei möglichen Streitfällen beiden Parteien erleichtern, den Fall zu untersuchen und eine Lösung zu finden.