Post, Nuki und A1 testen die Paketzustellung ins Vorzimmer

Wenn der Postbote mit einem Paket in der Hand klingelt und man ist nicht daheim, erhält man normalerweise den berüchtigten gelben Zettel . Genau diesem sagen die Post, Nuki Home Solutions und A1 mit einem neuen Projekt den Kampf an. Sie haben ein System entwickelt, mit dem der Postbote die Wohnungstüre öffnen und das Paket im Vorzimmer abstellen kann.

Ablauf

Voraussetzung ist ein smartes Türschloss. Das Grazer Unternehmen Nuki ist der Weltmarktführer in diesem Bereich. Sein Nuki Smart Lock kann auf herkömmlichen Doppelzylinder-Türschlössern montiert werden und erlaubt deren Steuerung per Smartphone-App. Damit kann man etwa dem Postboten die Berechtigung erteilen, das Schloss mit Hilfe seines Handheld-Gerätes zu öffnen.

Im Vorzimmer zeigt man ihm mittels einer Fußmatte in Post-Gelb genau an, wo die Lieferung abgestellt werden soll. Besitzt man eine Smart-Home-Ausstattung von A1, kann man dem Postboten per Überwachungskamera aus der Ferne zusehen, wie er seinen Auftrag ordentlich ausführt. Wer den Dienst "AllesPost" nutzt, erhält solcherart auch Sendungen anderer Transportdienstleister.

Erstzustellquote erhöhen

Die Möglichkeit der Vorzimmerzustellung soll dazu führen, dass die ohnehin bereits hohe Erstzustellquote noch weiter steigt, erklärt Peter Umundum, Vorstand für Paket und Logistik der Österreichischen Post AG. In 95 Prozent aller Fälle landet ein Paket genau dort, wo es hin sollte: Entweder direkt in den Armen des Empfängers, vor der Haustüre (mit Abstellgenehmigung), in einer Empfangsbox im Hausfoyer oder in einer Abholstation der Post.

Test ab Juli

Die Vorzimmerzustellung wird ab Juli in der Praxis getestet. 100 Freiwillige können sich ab sofort für diesen Test bewerben, wenn sie in Wien, Niederösterreich oder Graz wohnen. Die notwendige Hardware wird ihnen bis zum Testende im Dezember kostenlos zur Verfügung gestellt. Um Vertrauen zu schaffen, wird für den Test ein persönliches Kennenlernen mit der Zustellerin oder dem Zusteller der Post stattfinden.