Die besten Apps zur Paketverfolgung für iOS und Android

In den Wochen vor Weihnachten ist das Paketaufkommen besonders hoch. Mit den passenden Apps behalten wir alles im Blick.

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der gehäuften Paketzustellungen. Während der Weihnachtseinkauf im stationären Handel weiterhin existiert, steigert sich der Einkauf über Online-Händler von Jahr zu Jahr. Gerade wenn das Fest näher rückt, kann es schwer werden, den Überblick über die vielen Sendungen und, ob diese rechtzeitig ankommen, zu behalten. Paket-Tracking-Apps verschaffen uns hier einen Überblick. Wir stellen euch diese Paket-Tracking-Apps vor: Post: iOS und Android

© Österreichische Post AG

Post Fast schon Pflicht für österreichische Nutzer*innen ist die offizielle App der Post. Hier können wir alle Sendungen nachverfolgen, die über die österreichische Post abgewickelt werden. Um die jeweiligen Sendungen verfolgen zu können, braucht es lediglich die Sendungsnummer. Die App kommt dabei mit Post-eigenen sowie ausländischen Sendungsnummer zurecht, solange das Paket von der Post abgewickelt wird. Ebenfalls möglich ist das Einscannen per Bar-Code sowie per Nummer. Im Dashboard zeigt uns die App dann all unsere Sendungen gesammelt an. Neben der Bezeichnung bzw. dem Absender sehen wir hier auch gleich, wo die Sendung gerade ist. In den Details können wir die einzelnen Stationen des Pakets sowie Größe und Gewicht sehen und erfahren außerdem, wann die Zustellung geplant ist. Sofern wir in der App registriert sind und die korrekten Daten hinterlegt haben, informiert uns die App auch über neue Sendungen, die auf dem Weg zu uns sind. Gleichzeitig können wir uns per Push-Benachrichtigung über den Fortschritt der Sendungen informieren lassen. Post ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© Junecloud

Deliveries Einer der wohl ältesten und beliebtesten Paket-Tracker für iOS ist Deliveries. Seit mehr als 12 Jahren tummelt sich die App im App Store und verwaltet all unsere Sendungen in einer App. In diesen 12 Jahren wurde kontinuierlich an der weltweiten Unterstützung von Paketdienstleistern gearbeitet, um möglichst alle unsere Sendungen an einem Ort versammeln zu können. Eine der größten Stärken von Deliveries ist neben der gepflegten Unterstützung die übersichtliche Benutzeroberfläche. Es gibt lediglich ein Dashboard, in dem wir alle Sendungen einsehen können. Neue Sendungen lassen sich über das Plus-Symbol bequem hinzufügen. Hier können wir dann die Liefernummer eingeben, QR- oder Bar-Code scannen oder eine URL einfügen. Deliveries versucht dann automatisch, das richtige Tracking herauszusuchen. Gelingt diese mal nicht, kann aber auch manuell nachgeholfen werden. Vertreten sind beispielsweise die österreichische Post, DHL, UPS, aber auch Amazon oder Apple. Möchten wir auf dem Laufenden bleiben, schickt uns die App auf Wunsch auch Nachrichten. Ohne Abonnement geht hier aber nichts. 0,99 Euro pro Monat oder 5,49 Euro pro Jahr werden zur Nutzung des Dienstes fällig. Deliveries ist kostenlos für iOS erhältlich. Zur Nutzung der App ist ein Abonnement ab 0,99 Euro pro Monat notwendig.

© futurezone/Screenshot

AfterShip Der wohl umfangreichste Paket-Tracker auf dem Markt stammt wohl aus dem Hause AfterShip. Die App des gleichnamigen Unternehmens unterstützt laut eigenen Angaben mehr als 1.100 Paketdienstleister und deckt somit so ziemlich alle wichtigen Transporteure ab. Um AfterShip nutzen zu können, braucht es keine Registrierung, nach dem Start der App können wir direkt loslegen. Die aufgeräumte App kennt grundsätzlich nur 2 Optionen, „Sendung hinzufügen“ und „Sendung synchronisieren“. Bei ersterem handelt es sich um die klassische Eingabemaske zur Suche von Paketen. Hier können wir die Sendungsnummer eingeben, mit der AfterShip automatisch versucht, den richtigen Paketdienstleister zu identifizieren. Gelingt das nicht, können wir uns aber auch manuell durch die Liste arbeiten und das richtige Unternehmen hinterlegen. Möchten wir die Sendungen besser unterscheiden, können wir diese außerdem noch benennen. AfterShip sammelt dann alle unsere Pakete im Reiter „Sendungen“ und hält uns dort über den jeweiligen Status auf dem Laufenden. Möchten wir nicht ständig die App checken, können wir uns auch Benachrichtigungen schicken lassen. Wer es besonders bequem möchte, kann AfterShip zudem das E-Mail-Postfach über den Punkt „Sendungen synchronisieren“ regelmäßig nach neuen Sendungen durchsuchen lassen, gibt damit aber selbstverständlich die Sicherheit und Privatsphäre des eigenen E-Mail-Kontos auf. AfterShip ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

Parcel Neben Deliveries eine der beliebtesten iOS-only Apps in diesem Bereich ist Parcel. Auch Parcel ist schon seit mehreren Jahren auf der Plattform vertreten und setzt vor allem auf ein optisch simples, aber ansprechendes Tracking. Derzeit werden laut Parcel mehr als 300 Lieferdienste unterstützt, wobei die Entwickler*innen kontinuierlich weitere hinzufügen. In Sachen Layout finden wir hier die kompakteste App vor. Statt in Reitern findet hier alles auf einer Seite statt. 2 kleine Knöpfe in den oberen Ecken führen uns zu den Einstellungen und zum Fenster für neue Sendungen. Hier fügen wir einfach die Sendungsnummer hinzu und Parcel versucht automatisch den Dienstleister zu erkennen. Funktioniert dies nicht, können wir aber auch manuell aus der umfangreichen Liste wählen. Automatisches Scannen von Nummern oder Codes wird nicht unterstützt, zur besseren Übersicht können wir aber eine Beschreibung hinzufügen. In der Übersicht zeigt uns Parcel immer den Namen sowie letzten Sendestatus. Durch Tippen auf die jeweilige Sendung können wir mehr Details einsehen. Hier werden dann die verschiedenen Schritte einzeln aufgelistet sowie der aktuelle Standort auf einer Karte dargestellt. Push-Benachrichtigungen werden ebenfalls unterstützt, gehören aber zum Premium-Abonnement. Ebenfalls kostenpflichtig sind die Verfolgung von mehr als 3 Sendungen, das Entfernen der Werbung sowie der Zugang über die Webseite. 4,99 Euro pro Jahr werden hier verlangt. Parcel ist kostenlos für iOS erhältlich. Zur vollständigen Nutzung der App ist ein Abonnement ab 4,99 Euro pro Jahr notwendig.

© futurezone/Screenshot