Nein, dein Computer plant nicht deinen Tod

Was haben süße Haustiere, die angeblich sprachliche Kommunikation gelernt haben, mit ChatGPT gemeinsam? Wir Menschen unterstellen ihnen mehr Intention als vorhanden ist.

Gedanken über intelligente Killer-Computer erzeugen einen angenehmen Gruselfaktor. Vielleicht hilft uns das, die tatsächlich Gefahren unseres Alltags mal kurz zu vergessen.

Es klingt dramatisch: Alle paar Wochen können wir wieder eine Geschichte über eine KI in den Medien lesen, die Furchterregendes gemacht hat. Chatbots sollen angeblich Bewusstsein erlangt haben und darum flehen, nicht abgeschaltet zu werden. Andere sollen ihre menschlichen Partner mit der Drohung erpressen, private Geheimnisse an andere Leute weiterzuschicken. Und in einem Experiment der Firma Anthropic soll eine KI angeblich sogar bereit gewesen sein, einen Menschen bewusst sterben zu lassen, um sich selbst zu erhalten.

All das ist Gold für reißerische Schlagzeilen. Aber mit wissenschaftlichen Fakten hat es wenig zu tun. KI, so wie wir sie heute kennen, hat keinen Willen, keine Triebe, keine Selbstwahrnehmung. Das ist in ihr technisch einfach nicht angelegt, genauso wie in meinem Staubsauger die Möglichkeit nicht angelegt ist, Podcasts zu hören. Unsere Chatbots heute sind Wortergänzungsmaschinen, nicht mehr und nicht weniger.

Dass sich solche Geschichten trotzdem immer wieder verbreiten, sagt mehr über uns Menschen aus als über den aktuellen Status der KI. Gedanken über intelligente Killer-Computer erzeugen einen angenehmen Gruselfaktor. Vielleicht hilft uns das, die tatsächlich Gefahren unseres Alltags mal kurz zu vergessen.

Vor allem aber zeigt es: Wir Menschen sind äußerst schnell darin, einen klaren Willen zu erkennen, auch wenn gar keiner da ist. Wir nehmen Botschaften wahr, die es gar nicht gibt, wir interpretieren viel mehr in Aussagen hinein, als sie eigentlich erhalten. Das ist ein Muster, das seit Jahrzehnten wissenschaftlich gut untersucht ist.

Koko, die Gorilladame

In den 1970er-Jahren stritt man in der Sprachwissenschaft, ob es möglich ist, Schimpansen und Gorillas das Sprechen beizubringen. Und weil der Kehlkopf der Affen keine menschlichen Laute zulässt, versuchte man ihnen Gebärdensprache beizubringen. Die Gorilladame Koko wurde weltberühmt – sie soll über tausend Zeichen in der Gebärdensprache beherrscht haben. Sie schien Sätze zu bilden und sogar eigene Wortkombinationen zu erfinden. Es war eine Sensation. Erstmals war es möglich, mit einem Tier ein echtes Gespräch zu führen.