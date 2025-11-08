Was das "C" in USB-C bedeutet

Wir alle verwenden USB-C-Stecker und -Kabel, um das Handy aufzuladen. Aber kaum jemand weiß, wofür das C steht.

USB-C ist längst ein fixer Bestandteil des Alltags geworden. Darüber werden Handys aufgeladen, Daten übertragen und Bildschirme angeschlossen. Auch wenn wir alle USB-C-Stecker und USB-C-Kabel jeden Tag verwenden, wissen die wenigsten, was das "C" in USB-C überhaupt bedeutet.

Man könnte meinen, die Bezeichnung kommt vom "Connector", also Steckverbinder. Es könnte auch für "Charging" stehen, also Aufladen. Manchmal hört man sogar, dass das "C" für die Form steht, die die Buchse hat. Alles falsch.

Das "C" ist einfach nur die logische Folge früherer Bezeichnungen. Nach USB-A kam USB-B ist nun eben USB-C an der Reihe. Das Ziel von USB-C war, die Vereinheitlichung verschiedener Anschlüsse sowie eine Form, die beide Steckrichtungen zulässt.

