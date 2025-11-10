ESA forscht daran, Nahrung aus Luft zu gewinnen

Das Proteinpulver Solein wird auf der Erde bereits industriell hergestellt, nun soll es fürs All adaptiert werden.

Am Anfang des „Space Age“ in den 1960er Jahren mussten sich Astronauten mit Tuben oder Würfeln pürierter Lebensmittel zufriedengeben. Später kam gefriergetrockneter Proviant dazu – und auch mal ein geschmuggeltes Corned Beef Sandwich. Österreich lieferte ebenfalls einen kulinarischen Beitrag zur Weltraumerkundung: 1991 wurden auf der sowjetischen Raumstation MIR u.a. Mirabell-Mozartkugeln und PEZ-Zuckerl verspeist.

Eines haben alle diese Snacks und Mahlzeiten gemeinsam: Sie stammen von der Erde. Für zukünftige Langzeitmissionen, etwa zum Mars, ist das ein Problem – denn Nachschub rückt dabei wortwörtlich in zunehmende Ferne.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat daher unter dem Namen HOBI-WAN (Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness as a source of Nutrition) ein Pilotprojekt gestartet, wie in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Die ESA will gemeinsam mit Industriepartnern erforschen, wie man im Weltall sogenanntes Solein, d.h. Proteine aus der Luft gewinnen könnte.

Proteine aus CO2, Wasser und Mineralien

Das finnische Unternehmen Solar Foods hat Solein bereits vor einigen Jahren vorgestellt. Das Pulver besteht zu 78 Prozent aus Eiweiß, 6 Prozent Fett, 10 Prozent Balaststoffen sowie 4 Prozent mineralischen Nährstoffen und enthält alle für den Menschen nötigen Aminosäuren.

Es basiert auf einem Bakterium der Gattung Xanthobacter, das mit Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Sauerstoff, sowie Mineralien wie Ammoniak, Phosphor und Kalzium „gefüttert“ wird. Das CO2 wird dafür mittels Direct Air Capture aus der Luft gewonnen, genauso das Wasser, das mittels Elektrizität in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird.