Wie man Fleisch und Soja mit Luft und Wasser ersetzen kann

Dazu komme die Erzeugung von CO2 und anderen Klimagasen sowie der enorme Landverbrauch, der sowohl bei der Viehhaltung als auch für große Agrar-Flächen in teilweise sensiblen Ökosystemen anfallen. „Das Schlägern und Niederbrennen von südamerikanischem Regenwald, um Anbauflächen für Soja zu erhalten, müssen wir in puncto Nachhaltigkeit erst gar nicht diskutieren“, zeichnet Vainikka ein düsteres Bild von der ressourcenvergeudenden industrialisierten Lebensmittelproduktion.

Bakterium als Lösung

Der von Solar Foods propagierte Ausweg für eine nachhaltige Protein-Produktion klingt futuristisch und im gleichen Moment auch wieder nicht. Ausgangspunkt ist ein Mikroorganismus, der natürlicherweise in der Erde vorkommt. Der Rest erinnert an Prozesse, wie sie etwa beim Bierbrauen angewendet werden. So wird das Bakterium in einem flüssigen Gemisch in einem Kessel gezüchtet.

Anstatt mit Zucker im Fall Alkoholproduktion, wird der von Solar Foods verwendete Mikroorganismus mit aus der Luft entnommenem CO2, reinem Wasserstoff und Nährstoffen gefüttert. Am Ende der Fermentation wird dem Gemisch die Flüssigkeit entzogen. Übrig bleibt ein gelblich-oranges Pulver, das unter dem Namen „ Solein“ vermarktet wird und zu 65 Prozent aus Protein, zu 25 Prozent aus Kohlenhydraten und zu 10 Prozent aus Fett besteht. Die Farbe ist wie das gesamte Produkt natürlich und geht auf die darin enthaltenen Carotinoide zurück.

Erneuerbare Energie

Die Herstellung von Protein auf diese Weise soll 100 Mal weniger CO2 als die Rindfleischproduktion und fünf bis zehn Mal klimafreundlicher als der Anbau von Pflanzen sein. Der Wasserverbrauch sei um das 500- bzw. 100-fache geringer. Damit die Rechnung aufgeht, muss das System an erneuerbare Energie gekoppelt sein, die in erster Linie für die Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser benötigt wird.