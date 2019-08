Start-up will aus Luft und Licht Essen herstellen

Wir fragen uns, wie wir den Klimawandel stoppen und Kohlendioxid-Emissionen verringern können. Solar Foods könnte eine Lösung gefunden haben, die noch dazu den Welthunger bekämpft. Das Start-up will aus dem CO2 in der Luft Nahrungsmittel herstellen. Was dazu noch benötigt wird, ist Solarstrom. Gemeinsam stellen sie das Protein-Pulver Solein her, wie Golem berichtet.

Bakterien mit Wasserstoff gefüttert

Für die Herstellung wird Kohlendioxid aus der Luft gefiltert. Dieses wird mit bestimmten Bakterien, Wasser, Stickstoff und Mineralien vermengt. Das Wasser wird mit Solarstrom gespalten. Der so erhaltene Wasserstoff wird an die Bakterien verfüttert. Diese erzeugen in einem Fermentationsprozess das Mehl Solein, das zu mehr als 50 Prozent aus Eiweiß besteht. Bis zu 25 Prozent sind Kohlenhydrate und bis zu 10 Prozent sind Fett. Das Pulver soll laut Solar Foods als Nahrungsergänzungsmittel in Proteinshakes oder Joghurt eingenommen werden.