Wie sehr schadet Schnellladen dem Handyakku wirklich?

Die Tipps lauten immer ähnlich: Wenn man will, dass der Akku seines Smartphones möglichst lange hält, sollte man ihn nicht schnell aufladen. Um das meiste aus seinem Akku herauszuholen, sollte den Akku auch nicht voll laden - und nicht allzu leer werden lassen. Wer seinen Akku zwischen 20 und 80 Prozent hält, ist auf der sicheren Seite.

Betriebssysteme wie iOS und Android haben sogar Einstellungsmöglichkeiten, die die maximale Ladung des Akkus beschränken. Doch Smartphoneakkus entwickeln sich immer weiter. Was vor einigen Jahren noch ein guter Tipp war, könnte bereits obsolet sein.

➤ Mehr lesen: Darum lädt dein Handy-Akku so langsam

Langzeittest

Das hat sich auch der YouTuber hinter dem Kanal HTX Studio gedacht und einen Test über 2 Jahre durchgeführt. Mehrere Stücke des 2020 vorgestellten iPhone 12 und des 2021 auf den Markt gekommene Android-Smartphone IQOO 7 durchliefen jeweils 500 Lade- und Entladezyklen. Einige davon wurden schnell geladen, andere langsam. Bei einigen Geräten lud und entlud man den Akku nur um 50 Prozent (von 30 auf 80 Prozent), das allerdings 1.000 Mal. Zusätzlich hatte man jeweils ein Smartphone als Kontrollgerät. Das wurde gar nicht verwendet, um zu sehen, wie stark der Akku über die Zeit schlechter wird.