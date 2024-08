Smartphone lädt 17 Prozent in 35 Sekunden

Der chinesische Handyhersteller Realme will kommende Woche die "schnellste Ladetechnologie der Welt" präsentieren.

Ein Video dazu wurde vor einem Event am 14. August geleakt, bei dem der Smartphonehersteller die " schnellste Ladetechnologie der Welt " vorstellen will. Details gibt es aber noch nicht - weder die Leistung des Netzteils noch die Größe des Akkus ist bekannt. Ebenso unklar ist, wie lange es dauert, um den Akku auf 100 Prozent zu bringen.

Während Smartphone-Größen wie Apple und Google in Sachen Schnellladen nicht richtig in die Gänge kommen, zeigen Unternehmen aus China, wie es anders gehen könnte. Der Vize-Präsident von Realme demonstrierte etwa kürzlich, wie ein Smartphone innerhalb von 35 Sekunden von 0 auf 17 Prozent auflud. Das berichtet 91mobiles .

Gerüchten zufolge arbeitet Realme allerdings an einer Ladeleistung von mindestens 300 Watt. Damit dürfte sich das Smartphone nochmal merklich schneller laden lassen, als mit Realmes 240-Watt-Ladetechnologie, die etwa beim Realme GT Neo 5 zum Einsatz kommt. Die 4.600 mAh große Batterie des Smartphones schafft eine volle Ladung in weniger als 10 Minuten. Von 0 bis 20 Prozent benötigt es 80 Sekunden.

Schnellladen strapaziert den Akku

Da die meisten Smartphonenutzer ihre Geräte in der Nacht aufladen und mit einer Akkuladung über den Tag kommen, stellt sich natürlich die Frage, wer solche Ladegeschwindigkeiten überhaupt benötigt. Schnellladen strapaziert nämlich den Akku, was sich negativ auf dessen Langlebigkeit auswirkt. Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass das Smartphone zumindest theoretisch in kürzester Zeit aufgeladen werden kann.