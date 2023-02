Neuer Rekord: Realme GT Neo5 ist in 10 Minuten komplett geladen

Der chinesische Smartphone-Hersteller Realme hat sein neues Realme GT Neo5 angekündigt. Das Handy soll sich in 9,5 Minuten komplett aufladen lassen. Der Akku hat eine Kapazität von 4.600 mAh und lässt sich mit einem 20V/12A-Adapter von 0 auf 20 Prozent in nur 80 Sekunden aufladen. In nur 4 Minuten ist es zu 50 Prozent geladen.

Möglich ist das durch ein 240 Watt starkes Ladegerät. Damit ist es das Smartphone mit der derzeit stärksten Laderate am Markt. Zuvor hielt den Rekord das Redmi Note 12 Discovery Edition, mit einem 210-Watt-Netzteil.