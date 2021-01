Realme-CEO: "Wir werden den europäischen Markt aufmischen"

Mit einer vielversprechenden Update-Policy und preiswerten Geräten will der chinesische Smartphone-Hersteller in Europa wachsen.

Erst vor wenigen Monaten ist Realme das erste Mal am europäischen Smartphone-Markt in Erscheinung getreten. Hierzulande will der chinesische Hersteller vor allem mit günstigen 5G-Handys unter 300 Euro und einem vorbildlichen Umgang mit Software-Aktualisierungen punkten.

Im Gegensatz zu Europa ist Realme anderswo bereits ein Fixpunkt. In Indien beispielsweise kämpft Realme mit Vivo um Platz 3 auf dem Smartphone-Markt, hinter Samsung und Xiaomi. Nach dem Heimatmarkt in China und anderen Ländern in Ostasien will Realme nun den europäischen Handy-Markt erobern, wie Madhav Sheth, Realme-CEO für Indien und Europa im Gespräch mit der futurezone erklärt. "Europa kann einen neuen Anbieter gut gebrauchen, denn mehr Auswahl ist für die Konsumenten immer gut. Wir werden den europäischen Markt aufmischen", so Sheth.