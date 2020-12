Realme 7 Pro im Test: Mittelklasse zum Einsteigerpreis

Tolle Kamera, bis auf ...

Realme setzt beim 7 Pro auf eine Vierfach-Kamera, die sich auf Rückseite auf einem rechteckigen Modul befindet: 64 MP (f/1,8) Hauptkamera, 8 MP (f/2,3) Weitwinkellinse, 2 MP (f/2,4) Makroobjektiv und ein 2 MP (f/2,4) Tiefensensor.

Mit der Hauptkamera im Standardmodus lassen sich wirklich gute Bilder aufnehmen. Vor allem bei optimalen Bedingungen - etwa Tageslicht im Freien - gibt es kaum etwas an den Bildern auszusetzen. Sie sind an der richtigen Stelle scharf, die Farbwiedergabe ist in Ordnung, Sättigung und Kontrast ebenso.