Realme 6 im Test: Tolle Ausstattung, unschlagbar günstig

Display mit 90 Hz

Smartphones in diesem Preisbereich, die über einen 90-Hz-Screen verfügen, sucht man vergeblich. Abgesehen vom Realme 6 sind das OnePlus 7T (540 Euro) und das Google Pixel 4 (ca. 530 Euro) die günstigsten Smartphones mit einer erhöhten Bildwiederholrate. Das Xiaomi Poco X2 käme preislich dem Realme 6 noch am nächsten, ist aber in Europa nicht (offiziell) erhältlich.

Ein erster Blick auf den 6,5 Zoll großen Bildschirm zeigt jedoch, dass das Realme 6 kein OLED-Display hat. Stattdessen kommt es mit einem LC-Display. Von der Technologie abgesehen, kann der Screen dennoch mit seiner Farbstärke und Helligkeit überzeugen.

Die hohe Bildwiederholrate von 90 Hz fällt vor allem beim Scrollen auf. Die Icons, Schriften und Inhalte wandern dabei wesentlich flüssiger über den Screen als bei 60 Hz. In den Einstellungen lässt sich die Bildwiederholrate manuell einstellen - entweder 60 oder 90 Hz. Darüber hinaus kann die Option "automatisch" gewählt werden. Dann entscheidet das Smartphone selbst, wann die 60 Hz ausreichen und wann die 90 Hz Sinn machen.

Im Hinblick auf einen sparsamen Umgang mit dem Akku wird vom Hersteller die niedrigere Frequenz beziehungsweise die "automatisch"-Einstellung empfohlen. In der Praxis hat sich allerdings kein maßgeblicher Unterschied in der Akku-Laufzeit gezeigt. Ich bin also bei den 90 Hz geblieben. Auch deswegen, weil es für die User Experience deutlich besser bist.