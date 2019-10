Die besten Smartphones unter 250 Euro

Abseits von hochpreisigen Handys wie Apples iPhone Pro oder Samsungs Galaxy S10 haben Konsumenten heute eine schier unüberschaubare Zahl an günstigeren Modellen zur Wahl.

Will man eher auf der sparsamen Seite sein, aber dennoch eine ordentliche Leistung von seinem Handy haben, stellt sich oft die Frage, in welchem Preisspektrum man sich bewegen soll um den „Sweet Spot“ zu finden, bei dem man das Maximum aus Preis-Leistung herausholt.

Auf Basis unserer letzten Tests und Recherchen haben wir festgestellt, dass man bis zu einem Maximalpreis von 250 Euro durchaus Geräte bekommt, die auch bei anspruchsvolleren Aufgaben gute Begleiter für den Alltag sind.

Viele Features

Auf Komfort muss man dabei nicht unbedingt verzichten. So verfügen alle Handys im Überblick etwa über einen Tiefensensor, der bei Porträts für ein besonders schönes Bokeh sorgt. Auch haben sie alle einen Fingerabdrucksensor – beim Xiaomi-Handy liegt jener sogar unter dem Display. Ein Feature, das ansonsten nur bei deutlich teureren Modellen integriert ist. Während man früher bei günstigen Geräten oft mit sehr wenig internem Speicher auskommen musste, haben alle Geräte hier 64GB und sind außerdem per microSD-Karte erweiterbar.

Arbeitsspeicher sind jeweils 4GB vorhanden. Dank Androids Speicherverwaltung ist das aktuell völlig ausreichend, auch Googles Vorjahres-Spitzenmodell Pixel 3 hat 4GB. Und bei einem Faktor sind die Unter-250-Euro-Handys ihren teuren Konkurrenten sogar überlegen: Alle haben eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse. Außerdem unterstützen alle Dual-SIM.

Ein weiteres Problemfeld bei günstigen Android-Handys waren lange Updates. Auch hier muss man sich bei den vorgestellten Modellen zumindest in absehbarer Zeit keine Sorgen machen. So werden alle Geräte zwar mit Android 9 ausgeliefert, ein Update auf Android 10 wurde aber von allen Herstellern für das jeweilige Modell angekündigt. Bei Geräten in Googles Android-One-Programm sind außerdem alle Betriebssystem-Upgrades der nächsten zwei Jahre garantiert.

Hier also unser Überblick aktueller Smartphones unter 250 Euro: