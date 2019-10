iPhone 11 Pro im Test: Sehr super, aber verrückt teuer

Selten haben mich die neuen iPhones bei der alljährlichen Präsentation so kalt gelassen wie in diesem Jahr. Das iPhone 11 Testgerät blieb zwei Tage ungeöffnet – ok, es war Wochenende – auf meinem Schreibtisch zuhause liegen. Und nachdem US-Medien durch die Bank zum Schluss kamen, dass man das Pro sowieso nicht unbedingt braucht, habe ich mir von diesem Gerät erst recht nicht allzu viel erwartet.

Nachdem mich schon das iPhone 11 im Test mit seinen neuen Kameras, dem erstaunlich guten Nachtaufnahme-Modus und einem für Apple-Verhältnisse halbwegs moderaten Preis überraschte, lässt mich das iPhone 11 Pro nach einigen Tagen Verwendung einigermaßen begeistert zurück. Ich würde sogar so weit gehen, dass es das erste iPhone seit vielen Jahren ist, bei dem für mich fast alles stimmt. Zum „fast“ ein wenig später.